20. Juli 1944: Netzwerk hinter Hitlers Attentat war größer als gedacht

Historikerin Linda von Keyserlingk zeigt, dass das Widerstandsnetzwerk am 20. Juli 1944 viel weiter reichte als offiziell zugegeben, beeinflusst von NS-Propaganda.

Das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 gilt historisch als gescheitert, da der Diktator überlebte und der Putschversuch in Berlin schnell niedergeschlagen wurde. Doch eine neuere Einschätzung der Historikerin Linda von Keyserlingk von der Universität Passau stellt diese einfache Betrachtungsweise infrage. Sie argumentiert, dass die Widerstand skämpfer weitaus erfolgreicher waren, als es das öffentliche Narrativ oft zulässt. Ihr Blick auf die Ereignisse wird bis heute maßgeblich von der damaligen Propaganda der Nationalsozialisten geprägt, die das Bild des Widerstand s verzerrte.

Zivil-militärisches Netzwerk über Jahre aufgebaut

Linda von Keyserlingk weist darauf hin, dass man den 20. Juli 1944 nicht allein auf das misslungene Attentat reduzieren darf. Die Verschwörer hatten weit mehr vorbereitet als nur die Ermordung des Regimechefs. Eine bemerkenswerte Leistung der Beteiligten war der Aufbau eines weitverzweigten zivil-militärischen Widerstandsnetzwerks. Über Jahre hinweg brachten die Organisatoren Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern zusammen, um das Ziel eines regimechange vorzubereiten.

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Entgegen einer verbreiteten Vorstellung waren bei dieser Verschwörung keineswegs nur konservative Offiziere beteiligt. Das Spektrum der Akteure war deutlich breiter und umfasste auch Zivilisten. Das erklärte Ziel war nicht die Errichtung einer Militärdiktatur, wie es das NS-Regime oft darstellte. Vielmehr gab es bereits konkrete Personalplanungen für eine weitgehend zivile Nachkriegsregierung, die das Land führen sollte.

Umfangreiche Unterstützung und parallele Erfolge

Erstaunlicherweise blieb dieses Netzwerk trotz der intensiven Überwachung durch die Nationalsozialisten jahrelang weitgehend unentdeckt. Dies geschah, obwohl sogar frühere Konzentrationslager-Häftlinge und bekannte Regimegegner aktiv an den Umsturzplänen mitarbeiteten. Linda von Keyserlingk stellt fest, dass es letztlich nicht genügend Personen in entscheidenden Positionen waren, die den Umsturz zum rechten Zeitpunkt unterstützten. Dennoch waren es bemerkenswert viele Menschen, die bereit waren, das Risiko einzugehen.

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Wie weit die Verschwörer tatsächlich kamen, zeigt ein heute wenig bekannter Vorgang in Paris. Dort wurden die "Walküre"-Befehle am 20. Juli zunächst erfolgreich umgesetzt. Zahlreiche SS-Angehörige wurden dort verhaftet, und der Umsturz funktionierte vorübergehend zumindest lokal. Dies beweist, was möglich gewesen wäre, wenn sich mehr Beteiligte, insbesondere auch hochrangige Offiziere, bereitgefunden hätten, die Umsturzbefehle konsequent zu befolgen.

NS-Propaganda sorgte für verzerrtes Geschichtsbild

Linda von Keyserlingk geht in ihrer Analyse noch einen Schritt weiter und argumentiert, dass unser heutiges Bild vom Widerstand gegen Hitler teilweise ein Erfolg der Nazi-Propaganda ist. Die NS-Führung wollte den Eindruck erwecken, hinter dem Attentat stehe lediglich eine kleine Clique von Verschwörern. Diese narrative Konstruktion wurde bis zum Kriegsende systematisch aufrechterhalten, um die Bedeutung des Widerstands herunterzuspielen.

Die Realität sah anders aus. Vor dem Volksgerichtshof wurden mehr als 150 Menschen angeklagt, was ein Vielfaches der "kleinen Gruppe" entspricht. Über den ersten Prozess gegen acht Militärs berichteten die Nazis ausführlich in der Öffentlichkeit. Die späteren Verfahren dagegen fanden kaum noch öffentliche Aufmerksamkeit und blieben weitgehend im Verborgenen. Dies geschah absichtlich, um die Ausmaße der Opposition nicht sichtbar werden zu lassen.

Verborgene Zivilisten und Unterdrückung der Erinnerung

Unter den weiteren Angeklagten befanden sich zahlreiche Zivilisten, darunter Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Das Regime wollte diese Beteiligung möglichst verbergen, um das Bild einer reinen Offiziersverschwörung aufrechtzuerhalten. Sogar Todesanzeigen der Familien der Verurteilten durften nicht veröffentlicht werden. Dies war Teil einer breiteren Strategie, die darauf abzielte, nicht nur den Widerstand zu zerschlagen, sondern auch die zukünftige Erinnerungskultur der Deutschen zu kontrollieren.

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Es könnte den Nationalsozialisten zumindest teilweise gelungen sein, dieses Ziel zu erreichen. Sie bestimmten lange Zeit, wie die Deutschen sich an den 20. Juli erinnern sollten. Genau diesem verzerrten Gedächtnis entgegenzuwirken und das große, vernetzte Netzwerk hinter dem Attentat wieder sichtbar zu machen, ist das große Anliegen der Passauer Historikerin. Ihre Arbeit dient dazu, die historische Wahrheit von der Propaganda zu trennen und die wahre Dimension des Widerstands anzuerkennen.