Die 20-Sekunden-Regel auf der Autobahn ist keine offizielle Vorschrift, aber ein wichtiger Hinweis aus der Rechtsprechung. Verkehrsrechtsexperte Claudio La Malfa und Unfallforscher Denis Preissner klären über Bußgelder und Risiken auf.

Auf der deutschen Autobahn entsteht oft Stau, wenn Fahrzeuge auf der Überholspur nicht weichen. Die sogenannte 20-Sekunden-Regel besagt, dass Fahrer die linke Spur verlassen müssen, wenn der Überholvorgang länger dauert. Verkehrsrechtsexperten und Unfallforscher warnen vor starren Deutungen.

Rechtsfahrgebot und die 20-Sekunden-Regel

Die Straßenverkehrs-Ordnung schreibt außerhalb geschlossener Ortschaften das Rechtsfahrgebot vor. Verkehrsrechtsanwalt Claudio La Malfa erklärt, dass man sich rechts einordnen muss. Man darf einen Überholvorgang jedoch angemessen abschließen, bevor man nach rechts wechselt.

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Die 20-Sekunden-Regel steht nicht im Gesetz. Sie leitet sich aus Gerichtsurteilen ab. La Malfa nennt sie eine Bauchregel. Fahrer müssen sie vernünftig abwägen.

Risiken durch ständige Spurwechsel

Unfallforscher Denis Preissner von der Versicherung DEKRA warnt vor zu häufigen Spurwechseln. Folgt auf den Wechsel gleich der nächste, entstehen womöglich mehr Risiken. Dies gilt, wenn man wegen der Regel ständig die Spur wechselt.

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Preissner warnt auch vor zu langem Verbleib auf dem linken Fahrstreifen. Dies verursache häufig Abbremsmanöver. Andere Autofahrer könnten aggressiv werden. Es drohen Situationen mit dichtem Auffahren.

Bußgelder für zu langsames Fahren

Fahrer müssen nicht mit der Stoppuhr messen, wie lange das Überholen dauert. Zu langsames Fahren kann jedoch Bußgelder nach sich ziehen. Die Einhaltung der Geschwindigkeit ist entscheidend für die Sicherheit.

Objektiver Nachweis durch Fahrtenaufzeichnung

Verkehrsanwalt La Malfa erwähnt Einschränkungen bei der Messung. Moderne Fahrzeuge haben oft eine Videoaufzeichnung integriert. Andere sind mit einer Dashcam unterwegs. Man kann objektiv nachweisen, wie lange jemand auf der linken Spur fährt.

Dies gilt auch für die mittlere Spur. Die technische Aufzeichnung ist jedoch nicht immer fehlerfrei. Die Objektivität hängt von der Qualität der Systeme ab. Fahrer müssen stets konzentriert bleiben.

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Wichtigere Regel als die Zeitvorgabe

Trotz der 20-Sekunden-Regel gibt es eine wichtigere Regel. La Malfa betont dies klar. Die Sicherheit geht vor. Alle Regeln dienen dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer. Die Anpassung an den Verkehrsfluss ist essenziell.