Die 20-Sekunden-Regel auf der Autobahn ist keine feste Verkehrsregel. Verkehrsrechtsanwalt Claudio La Malfa und Unfallforscher Denis Preissner erklären die Rechtslage und Risiken.

Wer auf der Autobahn langsamer Fahrzeuge überholt, steht oft vor dem Dilemma, wann er wieder auf die rechte Spur zurückkehren muss. Ein häufig zitiertes Kriterium ist die sogenannte 20-Sekunden-Regel, die besagt, dass man die linke Spur verlassen sollte, wenn der Überholvorgang länger als diese Zeitspanne dauert. Doch diese Faustregel hat keine gesetzliche Grundlage und ist nur eine Orientierungshilfe.

Kein Gesetz, sondern Richtlinie

Verkehrsrechtsanwalt Claudio La Malfa aus Deutschland erläutert, dass die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zwar das Rechtsfahrgebot vorschreibt, aber keine exakte Zeitspanne für Überholmanöver definiert. Das Rechtsfahrgebot bedeutet, dass sich Fahrer rechts einordnen müssen, es erlaubt jedoch, einen Überholvorgang angemessen abzuschließen. Die 20-Sekunden-Regel ist somit keine verbindliche Verkehrsregel, sondern eine Richtlinie, die sich aus der Rechtsprechung und Gerichtsurteilen abgeleitet hat.

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Risiko durch ständiges Spurwechseln

Unfallforscher Denis Preissner von der Versicherung DEKRA warnt davor, diese Regel dogmatisch zu befolgen. Er指出, dass ein häufiges Wechseln der Fahrspure in kurzen Abständen die Unfallgefahr erhöhen kann. Wenn auf ein Spurwechsel-Manöver sofort ein weiteres folgt, entstehen womöglich mehr Risiken, als wenn das Fahrzeug weiterhin auf der linken Spur fährt. Das ständige Wechseln kann den Verkehrsfluss destabilisieren und die Reaktionszeiten anderer Fahrer negativ beeinflussen.

Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer

Denis Preissner ergänzt, dass Fahrer, die länger als nötig auf dem linken Fahrstreifen verharren, häufig Abbremsmanöver bei anderen Autofahrern verursachen. Dies kann dazu führen, dass Mitfahrer aggressiv reagieren. Solche Situationen begünstigen gefährliches Verhalten wie dichtes Auffahren oder das verbotene Überholen von rechts. Die Behinderung des Verkehrsflusses kann somit indirekt zu schwerwiegenden Zwischenständen führen.

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Objektive Beweise durch Technik

Obwohl die 20-Sekunden-Marke keine gesetzliche Grenze darstellt, kann zu langsames Fahren auf der linken Spur mit Bußgeldern geahndet werden. Verkehrsrechtsanwalt Claudio La Malfa weist darauf hin, dass moderne Fahrzeuge oft über integrierte Videoaufzeichnungen oder Dashcams verfügen. Diese Technik ermöglicht es, objektiv nachzuweisen, wie lange ein Fahrzeug auf der linken oder mittleren Spur gefahren ist, was die Durchsetzung von Bußgeldern erleichtern kann.

Wichtigere Priorität als Zeitmessung

Neben der zeitlichen Komponente gibt es laut Claudio La Malfa eine Regel, die beim Überholen auf der Autobahn von größerer Bedeutung ist als die bloße Messung der Sekunden. Es geht vor allem um die Rücksichtnahme und die Sicherheit aller Beteiligten im Verkehr. Fahrer sollten nicht nur auf eine Zeitvorgabe achten, sondern stets die aktuelle Verkehrssituation und die Auswirkungen ihres Handelns auf andere beachten, um Unfälle zu vermeiden.