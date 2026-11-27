Schauen Sie in unsere GALA-Bildergalerie und lassen Sie sich von märchenhaftem, royalem Schmuck verzaubern.

Zum großen Auftritt der Royals gehören Kronen, Diademe und funkelnde Edelsteine. GALA zeigt Ihnen die schönsten Schmuckstücke aus den royalen Schatzkammern. Claus Impact Award am 26.

November 2026 im Königlichen Palast in Amsterdam historischen Schmuck aus der Sammlung der niederländischen Königsfamilie: Bei der Veranstaltung zu Ehren ihres verstorbenen Schwiegervaters Prinz Claus führt sie Teile des berühmten Aquamarin-Schmuckensembles von Königin Juliana aus, der Großmutter vonUnd auch heute noch ist es doch immer wieder das besonders royal wirkende Diadem, das alle Augenpaare auf sich zieht, obwohl die Damen auf eine große Auswahl an verschiedenem königlichemzurückgreifen können. Doch ein Diadem – manche bedienen sich auch des englischen Wortes Tiara – verspricht dem weiblichen Adel einen glänzenden Auftritt, den es fällt aus der Riege des Schmuckes, den im Alltag ein jeder tragen kann, heraus.

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Und sogar auf roten Teppichen dieser Welt und von Hollywood-Stars wird so etwas nur in seltenen Fällen getragen. Der oft mit den schönsten Edelsteinen besetzte Haarschmuck darf in einer königlichen Schmuck-Kollektion hingegen nicht fehlen. Häufig verbirgt sich hinter diesem teuren Schmuck eine lange Geschichte, die von Generation zu Generation ebenso weitergereicht wird wie das Schmuckstück selbst.