200 Künstler musizieren für Frieden in der Ukraine

Zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges werden in Hamburg 200 Musiker und Sänger Benjamin Brittens 'War Requiem' aufführen. Das Konzert soll am 23. Februar in der Laeiszhalle stattfinden und als Appell für Frieden in der Ukraine dienen.

Rund 200 Musik er und Sänger wollen zum dritten Jahrestag des Ukraine -Krieges in Hamburg Benjamin Britten s ' War Requiem ' aufführen. Das Konzert soll am 23. Februar, dem Vorabend des Jahrestages des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine , in der Hamburger Laeiszhalle stattfinden. Organisiert wird das außergewöhnliche Konzert vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein.

Aufgeführt wird das Werk von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern des Kirchenkreises, fünf Hamburger Chören, drei Solistinnen und Solisten sowie dem Kammerorchester Hamburger Camerata. Frank Löhr wird die Leitung des Konzerts übernehmen. Brittens 'War Requiem' aus dem Jahr 1962 gilt als ein bedeutendes Chorwerk des 20. Jahrhunderts und warnt eindringlich vor den Schrecken des Krieges. Für die musikalische Gestaltung verwendet der Komponist Gedichttexte eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg.Die Künstler haben sich das Konzert aus einem besonderen Grund ausgesucht: Es soll als Appell für Frieden in der Ukraine dienen. Mit dieser Aufführung wollen sie der Kriegsvergangenheit und den aktuellen Kämpfen in der Ukraine ein klares Zeichen gegen Gewalt und für die Sehnsucht nach Frieden entgegensetzen. Das 'War Requiem' wird sicherlich zum Nachdenken anregen und die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Tiefe des Themas führen.Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein setzt mit dieser Veranstaltung ein klares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und der Hoffnung auf Frieden. Das 'War Requiem' bietet eine eindringliche Möglichkeit, die Schrecken des Krieges zu reflektieren und die Bedeutung von Frieden und Versöhnung in den Vordergrund zu stellen





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Musik Benjamin Britten War Requiem Frieden Ukraine

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 09:59 Fast 200 Gefechte, die Hälfte an Pokrowsk-Front +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Krieg und Frieden in der Ukraine: Was vom Pazifismus übrig bleibtDer Krieg in der Ukraine wirft viele Fragen auf: Soll die Nato in den Krieg eintreten? Die Ostgrenzen stärken? Ein Zuruf aus der pazifistischen Ecke.

Weiterlesen »

Baerbock bei Miosga: Deutschland soll für Frieden in der Ukraine 'in die Führung gehen'Trump wird wieder Präsident der USA. Miosga will deshalb von Außenministerin Baerbock wissen, wie sich Deutschland deshalb verändern muss. Eine zentrale Rolle nimmt auch der Krieg in der Ukraine ein - oder besser: der anschließende Frieden.

Weiterlesen »

Baerbock hofft bei Miosga auf Ende des Ukraine-Krieges: 'Müssen für diesen Frieden Verantwortung tragen' |Ein Montag, der die Welt verändern könnte. Am 20. Januar wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Was Europa nun tun muss, will Caren Miosga am Sonntagabend in der ARD unter anderem von Außenministerin Annalena Baerbock wissen.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 10:24 Trump-Analyse aus Kiew: Selenskyj 'hofft auf gerechten Frieden' mit Russland​ +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 08:38 Rubio: Trump-Regierung will 'nachhaltigen Frieden' und 'Stabilität' +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »