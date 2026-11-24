Die ersten Stromanbieter verschicken bereits Post mit Preiserhöhungen für 2027. Verbraucher zahlen dann mehr. Wer früh handelt, kann aber Geld sparen.

Die ersten Stromanbieter verschicken bereits Post mit Preiserhöhungen für 2027. Verbraucher zahlen dann mehr. Wer früh handelt, kann aber Geld sparen. Auf der einen Seite können Verbraucher beim Strompreis auf neue Entlastung hoffen, auf mehreren anderen dagegen wartet neuer Druck.

Laut einer aktuellen Analyse des unabhängigen Vergleichsportals „Strom-Report“ erwartet Verbraucher im Jahr 2027 ein durchschnittlicher Preisanstieg von knapp acht Prozent. Weil die Stromversorger bereits jetzt entsprechende Informationen verschicken, müssen Verbraucher in den kommenden Wochen genauestens auf ihre Post achten. Es gibt ein paar Hebel, die gewisse Ersparnis beim Strompreis erlauben. Block Steuern und Umlagen geht um 1,52 Cent pro Kilowattstunde zurück.

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Dafür aber steigen die Netzentgelte, weil die Bundesregierung an Zuschüssen spart. Die Netzkosten für Haushalte steigen im Schnitt um 0,24 Cent pro kWh. Der zweite Druckfaktor ist – immer noch – der Iran-Krieg. Am Persischen Golf sitzen einige wichtige Gasexporteure, allen voran Katar, die durch den Krieg viele Monate lang nur sehr begrenzt ausliefern konnten.

Gas wurde im Großhandel deutlich teurer, und weil Gaskraftwerke je nach Lage den Strompreis setzen, wirkt sich das eben auf die Stromkonzerne aus. In der Konsequenz wird die Strombeschaffung deutlich teurer. Aktuell geht der Strom-Report davon aus, dass Versorger hier im Schnitt 4,49 Cent pro kWh mehr einkalkulieren. Verbraucher, die bereits einen Vertrag mit Preisgarantie haben, sowie diejenigen, die bei Versorgern ohne Preiserhöhung untergekommen sind, sind davon ausgenommen.

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Je nachdem, wie hoch der Stromverbrauch ist, bezahlen die betroffenen Verbraucher im neuen Jahr mehr. Die Mehrkosten verteilen sich wie folgt:Zwei-Personen-Haushalt, 2400 kWh Verbrauch: 77 Euro mehr im Jahrmitteilen. In der Grundversorgung muss das sechs Wochen vorher passieren – wenn sie zum Jahreswechsel die Preise anpassen, wäre das der 20. November.

Bei Sonderverträgen gilt eine einmonatige Frist. Darum sollten Verbraucher ihre Post in diesen Wochen genau im Auge behalten. Sollten sie eine Mitteilung über eine Preiserhöhung erhalten, so greift das Sonderkündigungsrecht. Verbraucher können von dem teurer werdenden Vertrag zurücktreten.

Nutzen Sie einenVerbraucherschützer raten dazu, einen Vertrag mit eingeschränkter Preisgarantie zu wählen – damit können Verbraucher den Kostenfaktor Beschaffung quasi einfrieren. Sie sorgen dafür, dass der Preis über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt. Wer darauf verzichtet, riskiert weitere Preissteigerungen, falls die Engpässe durch den Iran-Krieg weiter anhalten. Dafür aber zahlt er weniger, denn Verträge mit Preisgarantie sind generell etwas teurer als flexible Tarife.

Das Kleingedruckte lesen: Auch bei Verträgen mit Garantie kann es sein, dass die Preise plötzlich steigen. Zum Beispiel, wenn die Erstvertragslaufzeit abgelaufen ist. Wägen Sie gut ab, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Lebenssituation stimmt. Vertrag rechtzeitig kündigen: Sobald der Energielieferant eine Mitteilung zur Preiserhöhung schickt, greift das Sonderkündigungsrecht.

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Auf Preisgarantie achten: Viele Garantieverträge haben „eingeschränkte Garantien“, was bedeutet, dass einzelne Preisbestandteile fixiert werden. Zum Beispiel die Beschaffungspreise. Prüfen Sie, welche Bestandteile Sie „sichern“ wollen und ob der entsprechende Vertrag das leistet. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen?

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