Das Gründungstreffen der AfD-Jugendorganisation löste vor einem Jahr massive Proteste in Gießen aus. Was die Staatsanwaltschaft zur bisherigen Aufarbeitung sagt.

Das Gründungstreffen der AfD-Jugendorganisation löste vor einem Jahr massive Proteste in Gießen aus. Was die Staatsanwaltschaft zur bisherigen Aufarbeitung sagt. Gießen - Die Proteste rund um die Neugründung der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland vor rund einem Jahr in Gießen haben bislang 207 Ermittlungsverfahren nach sich gezogen.

Rund 20 der Verfahren richten sich gegen Polizeibedienstete, wie die Staatsanwaltschaft Gießen in einer Zwischenbilanz mitteilte. In der mittelhessischen Stadt hatten am 29. November vergangenen Jahres rund 25.000 Menschen gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation protestiert – die Mehrheit davon friedlich. Es kam aber auch zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten.

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Mehr als 50 Beamte wurden verletzt, und auch unter den Demonstranten gab es Verletzte. Bei den Verfahren gehe es meist um "Vorwürfe des Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung, der Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte", so die Staatsanwaltschaft. Bei den Ermittlungen wertete die Behörde vor allem umfangreiches Videomaterial aus und vernahm Zeugen. Zehn Verfahren, die sich überwiegend gegen Demo-Teilnehmer richteten, seien in Anklagen oder Strafbefehle gemündet.

Eine Demonstrantin sei zudem bereits am 22. Oktober wegen des Wurfs einer gefüllten Hartplastikflasche in Richtung eines Polizisten wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Hinzu kommt die bereits bekannte Anklageerhebung gegen den AfD-Politiker Kevin Dorow aus Schleswig-Holstein wegen Äußerungen in einer Rede während des Gründungstreffens. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Verwendung eines Kennzeichens einer ehemaligen NS-Organisation vor.

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Dorow soll in seiner Bewerbungsrede für den Vorstand der Generation Deutschland die Parole "Jugend muss durch Jugend geführt werden" verwendet haben – eine laut Staatsanwaltschaft "von der Hitlerjugend während der Zeit des Nationalsozialismus allgemein bekannte Propaganda-Parole, die unter anderem von Adolf Hitler und Baldur von Schirach mehrfach zitiert wurde". Das Amtsgericht Gießen habe die Anklage zwischenzeitlich zugelassen, die Hauptverhandlung sei für den 10. Juni kommenden Jahres geplant.

Dorow hatte dazu erklärt, der Ausspruch "Jugend muss durch Jugend geführt werden" stamme aus der Wandervogelbewegung, also aus einer Zeit vor dem Nationalsozialismus und damit lange bevor die Hitlerjugend überhaupt existierte. Er sehe keinerlei Anlass, sich von dieser inhaltlich in keiner Weise verwerflichen Aussage zu distanzieren.

Laut Staatsanwaltschaft wurde zudem gegen einen 25-Jährigen ein Strafbefehl über eine Geldstrafe von 3.600 Euro verhängt, der gegenüber Demonstranten zweimal den Hitlergruß gezeigt haben soll.67 der Verfahren seien eingestellt worden – weil sich Täter nicht identifizieren ließen, aber auch, weil derselbe Sachverhalt teils mehrfach angezeigt worden sei. Bereits eingestellt sei auch ein Verfahren gegen einen Polizisten nach einer Anzeige wegen des Einsatzes körperlicher Gewalt bei einer Personenkontrolle.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Personenkontrolle sowie der dabei angewendete unmittelbare Zwang recht- und verhältnismäßig erfolgt sei. Eine Überprüfung des Einsatzes auf der Bundesstraße 49 dauere derweil noch an. Auf einem Video, das danach kursierte, war zu sehen, wie Beamte Schlagstöcke einsetzten. Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte später mit Blick auf das Video erklärt, an dem Protesttag hätten mehrere tausend Demonstranten zahlreiche zentrale Verkehrsknotenpunkte rund um Gießen blockiert.

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Dadurch seien "dringend benötigte Not- und Rettungswege vollständig versperrt" gewesen, sodass Rettungskräfte die betroffenen Bereiche "zeitweise nicht mehr erreichen konnten".