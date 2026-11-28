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Russische Truppen haben ein Getreidelager in der Region Odessa angegriffen. Dabei wurde das Dach des Gebäudes beschädigt und ein Großteil der Ernte zerstört, teilt Oleh Kipper, Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, via Telegram mit.

Seinen Angaben zufolge gab es bei der Attacke keine Verletzten. Vor Ort laufen derzeit Aufräumarbeiten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium meldet, setzt Russland seine gezielte Kampagne des "Ernährungsterrors" fort. Dabei nimmt Moskau gezielt Getreidesilos, Lagerhäuser, Ölmühlen, Molkereien, fleischverarbeitende Betriebe sowie Geflügelfarmen ins Visier, um die Ernährungssicherheit der Ukraine zu destabilisieren und die Agrarexporte zu beeinträchtigen.

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+++ 20:48 "Schutzraum für Aggressor": CDU-Verteidigungsexperte will Ukraine bei Angriffen nicht einschränken +++ Der Vorsitzende des Bundestag-Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, sieht Warnungen der Bundesregierung kritisch, die Ukraine solle ihren Abwehrkampf gegen Russland nicht auf die Ostsee oder das Mittelmeer ausweiten. Wer Kiew "öffentlich zur Zurückhaltung mahnt, sendet das falsche Signal und läuft Gefahr, dem Aggressor einen Schutzraum für seine Kriegslogistik zu eröffnen", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".