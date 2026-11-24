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Die EU-Kommission will Bürgern der Europäischen Union künftig Führungspositionen in russischen Unternehmen verbieten. Betroffen wäre auch Altkanzler Gerhard Schröder, der erst Ende September in den Aufsichtsrat der russischen Supermarktkette Hyperglobus eingezogen ist.

Das Verbot ist Teil des 22. Sanktionspakets gegen Russland, auf das sich die Mitgliedstaaten noch vor Weihnachten verständigen sollen.

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"Wir werden Europäern verbieten, weiterhin Posten in den Führungsgremien von Unternehmen in Russland zu bekleiden", verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Belarus’ Machthaber Alexander Lukaschenko bietet an, Selenskyj als "Sicherheitsgarant" nach Moskau zu begleiten.

"Wolodymyr Selenskyj und ich könnten in ein Flugzeug steigen und nach Moskau fliegen. Nur wir beide.

" Gemeinsam mit Kremlchef Putin könnten sie den Krieg schneller beenden, so Lukaschenko laut der Zeitung "Pravda". Alle drei Länder seien in der Region entscheidend – in der Vergangenheit als auch für die Zukunft.

"Wir drei werden über die Zukunft der Ukraine, Belarus’ und Russlands entscheiden". Trotz Einwänden der Ukraine treibt die internationale Atombehörde IAEA die Ernennung eines Russen zum stellvertretenden Generaldirektor voran. Die Behörde bereite die Ernennung von Alexej Ferapontow vor, heißt es von einem hochrangigen Diplomaten. Das ukrainische Außen- und das Energieministerium kritisiert den Vorschlag, weil Ferapontow "an Maßnahmen russischer staatlicher Stellen beteiligt gewesen" sei, die "die illegale Beschlagnahmung" des besetzten Kraftwerks in Saporischschja zu legitimieren versuchten.

Greenpeace fordert Grossi ebenfalls auf, die Ernennung "sofort aufzugeben". Der Chef der Atombehörde sagte, die Nominierung sei "eine Personalangelegenheit, die in den Zuständigkeitsbereich des Generaldirektors fällt". Bei Ferapontow handele es sich um einen Fachmann, "der zufällig Russe ist". Grossi halte es "für falsch, daraus geopolitische Schlussfolgerungen ziehen zu wollen".

"Sparta II" am 21. November im Finnischen Meerbusen . Das Schiff habe Waffen transportiert und sei daher ein legitimes Ziel gewesen.

"Wir haben alles richtig gemacht", sagt der Präsident im Interview mit "Bloomberg". Zugleich verspricht er, sich künftig besser mit europäischen Partnern abzustimmen und räumt die Besorgnis der Partnerländer ein.

"Die Warnung richtet sich an Unternehmen im Vereinigten Königreich, die direkte materielle Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte leisten", heißt es in der Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums mit dem britischen Geheimdienst. Die Warnung gelte auch für "Organisationen in der Lieferkette". Die Warnung erfolge als Reaktion auf Sabotageakte Russlands europäische, mit der Verteidigung verbundene Einrichtungen zu verüben". In einer separaten Erklärung kündigt die britische Regierung an, Unternehmen aus dem Rüstungsbereich über die Bedrohungen und mögliche Gegenmaßnahmen zu informieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Vergeltung für die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien angekündigt. Die Regierung in Kiew setze ihre Attacken fort und ignoriere damit direkte Aufforderungen von US-Präsident Donald Trump, diese einzustellen, sagte Putin bei einem Treffen mit Regierungsvertretern und Managern der Ölindustrie im Kreml.

"In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass Vergeltungsmaßnahmen unsererseits unvermeidlich sind. "In der russischen Stadt Tjumen ist am Sonntag ein lauter Knall in einem Wohngebiet zu hören, dazu erhellt ein greller Blitz die Nachbarschaft. Eine Überwachungskamera zeichnet alles auf. Der Vorfall beschäftigt jetzt die russischen Behörden.

Die Ukraine versucht, russische Soldaten mit einem eigenen Radiosender zur Aufgabe zu bewegen. In Frontnähe überlagern ukrainische Spezialeinheiten russische Frequenzen und senden neben Rock-, Pop- und Punkmusik auch Anweisungen zur Kapitulation. Ziel der psychologischen Operation sei es, den Kampfwillen russischer Truppen zu schwächen, erklärt ein beteiligter Soldat mit dem Rufzeichen "Humanist" gegenüber der "New York Times". Das Projekt startete 2024 als Reaktion auf russische Propagandasendungen aus Belgorod in die Region Charkiw.

Anfangs bestand das Programm ausschließlich aus Aufrufen, die Waffen niederzulegen, und Hinweisen auf die Sinnlosigkeit des Krieges. Später kam Musik hinzu, um mehr Soldaten zum Zuhören zu bewegen.vor Putin deutlich Probleme angesprochen . Nun reagiert der Kremlchef und schließt den Filmemacher und drei weitere Vertreter aus seinem Menschenrechtsrat aus. Bereits im vergangenen Dezember beklagte der Regisseur in seinem Beitrag bei einer Sitzung von Putins Menschenrechtsrat Diskriminierung Andersdenkender als "ausländische Agenten" und Zensur in Kino und Literatur.

Er kritisierte unter anderem, dass ihm - anders als zu Sowjetzeiten - nicht erklärt worden sei, warum sein Film verboten wurde. Später kritisierte er mit einem offenen Brief erneut Probleme durch Zensur. Weltweit bekannt ist Sokurow für seine Verfilmung von Goethes "Faust", für die er 2011 bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet wurde. Die neue russische Geran-5-Drohne erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Kilometern pro Stunde.

Sie gilt als kaum zu verteidigen. In der Nordukraine wird nun dennoch ein Exemplar vom Himmel geholt - mithilfe des Abwehrsystems "Spys", einer zum Teil deutschen Entwicklung. Wegen Transportproblemen werden die Bewohner der von Russland annektierten Krim aufgerufen, sich mit Lebensmitteln für drei Monate einzudecken. Das teilten Vertreter laut einem Bericht der "Moscow Times" mit.

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"Die Strecke wird voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März wieder sicher sein", so Jewgeni Sokol, Leiter des Transportunternehmens Sokol. Gründe dafür seien die von 250.000 auf 1.000.000 Rubel gestiegenen Kosten. Aber auch die winterlichen Bedingungen: LKWs müssten deutlich langsamer fahren, was sie anfälliger für Drohnenangriffe mache. Weniger Fahrer seien daher bereit, die Strecke zu fahren..

Dem Bericht zufolge können die Bewohner der Halbinsel lediglich 25 Prozent ihres Fleischbedarfs und 35 Prozent ihres Milchbedarfs durch eigene Produktionen abdecken. Einem Bericht des ukrainischen Geheimdienstes zufolge, der dem "Kyiv Independent" vorliegt, hat Russland weiterhin Zugang zu westlicher Drohnentechnologie – trotz Sanktionen. Nach dem Abschuss einer Angriffsdrohne vom Typ "Geran-4" konnten ukrainische Ermittler Komponenten von US-amerikanischen und europäischen Hersteller feststellen – hergestellt wenige Monate vor dem Abschuss.

Die Ergebnisse des Berichts deuten darauf hin, dass Russland auch mehr als vier Jahre nach Beginn des umfassenden Krieges weiterhin neu hergestellte, sanktionierte westliche Technologie über Netzwerke zur Umgehung von Sanktionen beschafft, die über Drittländer operieren. So stamme ein Mikrocontroller – ein kleiner Computer auf einem einzigen Chip, der einen Prozessor und Speicher enthält – vom französisch-italienischen Unternehmens STMicroelectronics mit Hauptsitz in der Schweiz. Der Datumscode auf dem Bauteil lasse darauf schließen, dass es Anfang Februar 2026 hergestellt wurde.

Die jüngsten Drohnen-Zwischenfälle an der polnischen Grenze sind laut dem Sicherheitsexperten Joachim Weber Teil einer klaren russischen Strategie. Mit immer massiveren Nadelstichen wolle der Kreml den Westen verunsichern und von weiteren Hilfen für die Ukraine abhalten. Weber warnt vor einer Eskalation. Sollte es Trump nicht gelingen, Putin zu einem Kriegsende zu überzeugen, will Selenskyj sich im ab Januar demokratisch geführten US-Kongress für mehr Militärhilfe und härtere Russland-Sanktionen einsetzen.

"Die Unterstützung für die Ukraine und die Sanktionen müssen so stark sein, dass sie ein klares Signal an die Russen senden", sagt er in einem Interview mit der Zeitung "Bloomberg". "Es ist an der Zeit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und den Krieg zu beenden". Die US-Gesandten Kushner und Witkoff drängen auf ein Abkommen bis Januar. Selenskyj warnt zudem vor Frieden allein auf Kosten der Ukraine.

Auch bittet er dringend um Patriot-Abfangraketen: Eine Freigabe zur Lieferung von 48 Raketen steht durch Verteidigungsminister Pete Hegseth noch aus.lybischen Küste . Russische Marineschiffe seien ebenso zulässige Ziele wie Frachtschiffe, die Militärausrüstung transportierten, so Außenminister Andrij Sybiha. Das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung sei in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen verankert.

"Die Ukraine 'zieht' niemanden in den Krieg hinein und 'verlagert' den Krieg auch nirgendwohin", schreibt Sybiha in seinem Telegram-Profil. "Die Ukraine respektiert die Souveränität und territoriale Integrität Libyens. Wir betonen, dass die Handlungen der Ukraine darauf abzielen, der bewaffneten russischen Aggression entgegenzuwirken, und nicht darauf, Libyen oder seiner Bevölkerung zu schaden.

"Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar und Selenskyj treffen sich in der ukrainischen Grenzregion Transkarpatien, wo mehrere zehntausend Ungarn leben. Es sei ein "historischer Tag" und eine gute Gelegenheit, die bilateralen Beziehungen "auf eine neue Grundlage zu stellen", sagte Magyar kurz vor seiner Abreise in einem Onlinevideo. Die Begegnung könne dazu beitragen, "Vertrauen neu aufzubauen". Die Beziehungen beider Länder sind seit Jahren angespannt, Viktor Orbán hatte die Region zuletzt 2015 besucht.

Magyar dringt auf die schnelle Umsetzung einer beschlossenen Reform für Sprachrechte, "die sicherstellen, dass unsere ungarischen Brüder und Schwestern ihre Muttersprache verwenden können - etwa bei der medizinischen Versorgung im Krankenhaus oder bei Sportveranstaltungen". Bereits zuvor hatte der ungarische Ministerpräsident die Zustimmung zu EU-Beitrittsgesprächen der Ukraine an die Sprachrechtsreform geknüpft. Bereits 1962 ließ die US-Armee eine Atomwaffe im Weltraum detonieren - mit gravierenden Folgen für damalige Satelliten. Heute wäre das Ausmaß ungleich größer, warnt Sicherheitsexperte Joachim Krause.

Dennoch sieht er Gründe, warum Putin vor einer Zündung zurückschrecken dürfte. Russland sieht noch keinen Mehrwert in einer Teilnahme europäischer Vertreter an einer nächsten Gesprächsrunde über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagt, es werde ein nächstes Treffen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi geben. Ein Termin stehe aber bislang nicht fest, zitiert ihn die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

“Die Europäer bestehen darauf, dass es dann ein Viererformat sein soll. Wir verstehen bislang nicht, welchen Mehrwert die Teilnahme der Europäer bringen könnte, welchen zusätzlichen Beitrag zu einer Friedensregelung das leisten soll”, sagt Peskow. Vergangene Woche erklärte die russische Führung, dass dieNorwegen steht nach Angaben von Verteidigungsminister Tore Sandvik mit der Ukraine im Dialog über ein "Bedürfnis nach Stabilität in unseren Nachbarregionen". Die Ukraine müsse dieses Anliegen respektieren, sagt Sandvik auf einer Pressekonferenz.

Darüber führe man derzeit gute Gespräche mit der ukrainischen Seite.

"Alle Angriffe würden sofort aufhören, wenn Russland diesen Krieg beendete", erklärt der Minister weiter. "Gleichwohl betonen wir, dass die Ukraine sich dabei an die Regeln des Völkerrechts halten muss. Deshalb sprechen wir das ihnen gegenüber an.

" Das finnische Militär hatte am Samstag mitgeteilt, dass einkurzen Grenzüberflug einer russischen Aufklärungsdrohne . "Es ist schwer vorstellbar, dass dies ein Zufall war, daher gehen wir von einer absichtlichen Handlung aus", sagt der stellvertretende polnische Verteidigungsminister Pawel Zalewski dem Radiosender RMF FM. Ein weiterer stellvertretender Verteidigungsminister, Stanislaw Wziatek, sagt dem Sender PR24, bei dem Objekt habe es sich um eine russische Aufklärungsdrohne gehandelt. Den Vorfall bezeichnet er als bewusste Provokation.

Die russische Botschaft in Warschau reagiert zunächst nicht auf eine Anfrage. Es war bereits die zweite Verletzung des polnischen Luftraums innerhalb weniger Tage. Erst am Freitag waren drei russische Marschflugkörper im Osten Polens niedergegangen.in der Großstadt Saporischschja mit gelenkten Fliegerbomben angegriffen zu haben. Dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet und 44 weitere verletzt, darunter Kinder.

Koretsky berichtet von weiteren Angriffen im Land: "In den Regionen Schytomyr und Riwne wurden Umspannwerke angegriffen, in der Region Tschernihiw die Eisenbahninfrastruktur. In Schytomyr wurden Wohnhäuser beschädigt. In der Region Kirowograd griff der Feind die Gasversorgungsinfrastruktur an.

" Mehrere Wohnhäuser werden bei den russischen Luftangriffen auf Saporischschja schwer beschädigt. Andere Anwohner entfernen Trümmer und Glasscherben von den Balkonen ihrer Wohnungen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil greift die AfD wegen ihrer Forderung nach einem Ende der Ukraine-Hilfen scharf an. Die von AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller verlangte Streichung von zwölf Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine lasse die Menschen im Stich, die sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigten, sagt der SPD-Chef im Bundestag zum Beginn der Haushaltswoche.

Espendillers Rede sei von "purer Bewunderung für Wladimir Putin" geprägt gewesen.

"Wie wäre es, wenn Sie die Interessen Deutschlands hier vertreten im Parlament und nicht die Interessen Russlands", sagt Klingbeil. Angesichts von Berichten über Pläne Russlands, noch in diesem Jahr einen mit einer Atomwaffe bestückten Satelliten ins All zu schießen, ruft Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zur Besonnenheit auf. Zunächst einmal solle man Ruhe bewahren, sagt Pistorius vor Journalisten in Berlin. Es gebe zwar Berichte, aber es sei unklar, um was für Waffen es sich handele.

Deren mögliche Wirkung hänge wiederum davon ab, wo sie eingesetzt würden. Daher sei es zu früh, öffentlich darüber zu spekulieren. Man berate sich intern und ergreife die notwendigen Maßnahmen. Der ukrainische Generalstab schätzt die russischen Verluste auf 1848 Soldaten binnen 24 Stunden.

Die Russen sollen getötet oder verletzt worden sein. Unabhängig überprüfen lässt sich das derzeit nicht. Medienberichten zufolge sollen von Hackern erbeutete Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat zeigen, dass sich die Zahl der erfassten toten Militärangehörigen auf russischer Seite einer halben Million nähert. Wegen Verzögerungen bei der statistischen Erfassung sowie noch nicht für tot erklärten Vermissten sei von mehr als 600.000 russischen Kriegstoten bis September 2026 auszugehen, meldete kürzlich der "Spiegel".

Die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrsalisnyzja berichtet von einem russischen Drohnenangriff mit mehreren Opfern. Der Bahnhof Korosten, etwa 120 Kilometer nordwestlich von Kiew, sei angegriffen worden, schreibt Ukrsalisnyzja auf Telegram. Durch Trümmerteile sei eine Person getötet worden, zwei Menschen seien verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs befand sich laut der Eisenbahngesellschaft ein Zug in der Nähe des Bahnhofs.

"Das Überwachungszentrum der Ukrzaliznytsia warnte vor der Gefahr", heißt es weiter. Daraufhin sei der Zug geräumt worden und die meisten Fahrgäste und Bahnmitarbeiter hätten sich in einen Schutzraum am Bahnhof begeben. Möglicherweise sind bislang fast eine halbe Million Soldaten aus Russland im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen. Das legen zumindest Daten nahe, die aus einer Hackerattacke stammen sollen.

Russland-Korrespondent Rainer Munz schildert seine Eindrücke aus Moskau. Russland hat in der Nacht nach eigenen Angaben fast 700 ukrainische Drohnen abgefangen. Die russischen Streitkräfte hätten 699 Drohnen "zerstört", erklärt das Verteidigungsministerium in Moskau bei Telegram. Zu möglichen Treffern macht das Ministerium wie immer keine Angaben.

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Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilt mit, 355 Drohnen seien in Richtung der Region Moskau gestartet worden. 63 seien "bei der Annäherung" an die Hauptstadt in der Nacht zerstört worden. Derweil spricht die ukrainische Luftwaffe von 73 abgewehrten russischen Drohnen. Demnach griff Russland die Ukraine in der vergangenen Nacht mit 96 Drohnen an, Einschläge gab es an dreizehn verschiedenen Orten.

"Kyiv Independent" und weitere Medien berichten über die jüngsten Funde in einer jetgetriebenen Angriffsdrohne vom Typ "Geran-4", die im August über der Oblast Kiew abgeschossen worden sei. Darin seien Komponenten europäischer und US-amerikanischer Hersteller entdeckt worden, die erst wenige Monate zuvor produziert worden seien, heißt es unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst. Dies deute darauf hin, dass Russland weiterhin durch über Drittstaaten operierende Netzwerke an neue, sanktionierte westliche Technologie gelangt, schreibt "Kyiv Independent".

Dem Bericht zufolge wird eine Diode dem US-amerikanischen Unternehmen Vishay Intertechnology zugeordnet. Ein weiteres Beispiel sei ein Mikrocontroller, der dem europäischen Halbleiterhersteller STMicroelectronics mit Hauptsitz in der Schweiz zugeschrieben werden. Beide Bauteile sollen erst im Februar hergestellt worden sein. Die EU verhängte letzten MonatDer Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags, Marc Henrichmann, wirft Russland vor, mit der Entwicklung nuklearer Anti-Satelliten-Waffen den Westen unter Druck setzen zu wollen.

"Der Kreml zieht den Weltraum gezielt in seine Strategie der Einschüchterung und Erpressung hinein", sagt der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". Moskau wolle demonstrieren, dass es zu "rücksichtslosem Handeln" bereit sei - und versuche damit, Zugeständnisse bei den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu erzwingen.

"Darauf dürfen wir uns nicht einlassen", fordert Henrichmann. Dass Russland an Anti-Satelliten-Waffen arbeite, sei "kein neues Phänomen, aber es zeigt, wohin Moskau will". Der CDU-Sicherheitspolitiker warnt vor den Folgen eines möglichen Einsatzes.

"Eine nukleare Anti-Satelliten-Waffe würde nicht nur den Westen treffen, sondern die Satelliten aller Staaten weltweit. Daran kann niemand ein Interesse haben.

" US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einem Medienbericht zufolge die Lieferung von rund 60 Patriot-Abfangraketen an die Ukraine bislang nicht freigegeben. Dabei handelt es sich um Raketen der Typen PAC-3 und PAC-2, deren Lieferung die Regierung in Washington bereits zugestimmt hat, wie die "Financial Times" unter Berufung auf Insider berichtet. Einige dieser Raketen lagern demnach in europäischen Beständen und werden.

Zudem verzögere sich die Genehmigung für die Ukraine, Patriot-Abfangraketen selbst zu produzieren. Aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es dazu, es gebe keine Änderung bei der Unterstützung der Ukraine. Zu den konkreten Waffen lehnte das Ministerium eine Stellungnahme ab. Am Morgen werden weitere Details zu der Drohne bekannt, die dem polnischen Militär zufolge während russischen Angriffen auf die Ukraine in Polens Luftraum eingedrungen war.

Wie die Nachrichtenagentur PAP aus dem Verteidigungsministerium erfuhr, soll die düsengetriebene Drohne in der Nacht mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk geflogen sein. Demnach handelte es sich um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war. In Dorohusk befindet sich ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine. Mehrere russische Militärflugzeuge sind südkoreanischen Medien zufolge am Morgen in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap korrigiert damit ihren früheren Bericht, wonach ein mutmaßliches nordkoreanisches Fluggerät den südkoreanischen Luftraum verletzt habe.

“Mehrere russische Militärflugzeuge, nicht nordkoreanische Flugzeuge, drangen über dem Ostmeer in die südkoreanische Luftverteidigungsidentifikationszone ein”, berichtet Yonhap unter Verwendung der koreanischen Bezeichnung für das Japanische Meer. Die Luftverteidigungszone eines Landes ist größer als sein Luftraum und bezeichnet die Zone, in der aus Gründen der militärischen Luftverteidigung durchquerende Flugzeuge überwacht werden. Bereits im Juni und August waren chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Die ukrainische Großstadt Saporischschja wird in der Nacht zum Ziel russischer Angriffe.

Dabei werden mindestens zwei Menschen getötet und 44 weitere verletzt, wie der Gouverneur der Region mitteilt. Unter den Verletzten seien zwei Kinder. Ein Wohnhaus sei zerstört und mehrere weitere Gebäude und Autos seien beschädigt. Rettungskräfte suchen nach Menschen, die möglicherweise unter Trümmern eingeschlossen sind.

Vom Gouverneur veröffentlichteIn Rylsk fliegt ein Munitionslager in die Luft und zwar ausgerechnet in einer Polizeistation. So jedenfalls stellt es Kiew dar: Dort soll die gefürchtete Drohneneinheit Rubikon eine Werkstatt betrieben haben. Moskau erzählt eine ganz andere Geschichte. US-Präsident Donald Trump kommt am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida mit Nato-Chef Mark Rutte zusammen.

Das Treffen werde am späten Mittwochnachmittag in Palm Beach stattfinden, teilt das Weiße Haus mit. Trump hatte sich in der vergangenen Woche bei einemin Asien mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ausgetauscht. Trump äußerte sich kritisch über die westlichen Verbündeten der USA und bezeichnete sowohl Putin als auch Xi als seinen "Freund". Trumps Zusammenkunft mit Putin löste sowohl bei europäischen Verbündeten als auch bei der demokratischen Opposition im eigenen Land Kritik aus.

Rutte hat wiederholt versucht, Spannungen innerhalb der Nato zu entschärfen und Trump einzubinden. Er sagte, es sei normal, dass sich große Atommächte träfen. Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting hat bei einem Besuch in Kiew die Einschränkungen bei der Nutzung von SpaceX-Satellitenkommunikation durch das ukrainische Militär kritisiert. Dies habe in europäischen Regierungen Besorgnis ausgelöst und das Vertrauen in das Unternehmen erschüttert, sagt Streeting.

Die Ukraine hatte Anfang des Monats von erheblichen Störungen des militärischen Kommunikationssystems Starshield an der Front berichtet. Streeting forderte eine klare Erklärung von SpaceX für die Ausfälle. Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Regierungschefs der übrigen Visegrad-Staaten um Hilfe gebeten.

"Die russische Aggression hat die Grenze zur Ukraine überschritten", sagt er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. "Ich bitte euch um eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine, denn dies ist ein Ausdruck der Solidarität mit Polen, nicht nur mit der Ukraine", sagt er demnach bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören. Die Gruppe war 1991 gegründet worden, um die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten in Europa zu fördern.

Zwei Drittel der Menschen in Deutschland erwarten eine Zunahme militärischer Konflikte - während zugleich der Wunsch nach außenpolitischer Zurückhaltung wächst. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung sprechen sich 48 Prozent der Befragten dafür aus, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhält. Das ist ein Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Nur noch 40 Prozent plädieren für ein stärkeres internationales Engagement, 2025 waren es noch 48 Prozent.

Eine russische Drohne ist nach Angaben des polnischen Militärs während des nächtlichen Angriffs Russlands auf die Westukraine kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. Es sei die Freigabe zum Abschuss des Objekts erteilt worden, teilen die Streitkräfte auf der Plattform X mit. Man habe jedoch auf den Waffeneinsatz verzichtet, nachdem der Flugkörper seinen Kurs nach Osten geändert habe. Dies sei "unter Berücksichtigung der potenziellen Bedrohung für Zivilisten und der möglichen Folgen eines Abschusses des Objekts" geschehen.

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags sieht erhebliche völkerrechtliche Fragen beim Einsatz von Kamikazedrohnen durch die Bundeswehr, wenn sie mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auch ohne vollständige menschliche Kontrolle agieren.

"Autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche Datenverbindung betrieben werden oder bei denen die Kommunikation aus technischen Gründen abbricht, "stellen unter dem Gesichtspunkt des Erfordernisses einer menschlichen Kontrolle eine besondere Herausforderung dar", heißt es in einem noch unveröffentlichten Gutachten, das der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Demnach stelle das bloße Auslösen des Einsatzes und die Zieldefinition keine ausreichende Kontrolle dar.

Die Frage stellt sich besonders für Drohnen, wenn sie auch bei abgebrochener Datenverbindung oder ohne Verbindung zu Navigationssatelliten Ziele wiedererkennen und bekämpfen können, ohne, dass ein Soldat einen Einsatz abbrechen oder eingreifen kann. Nur wenige Tage nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat es in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin kurzzeitig Luftalarm gegeben. Das Krisenzentrum der Regierung forderte die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Kurz darauf wurde der Luftalarm dann wieder aufgehoben. Die international anerkannte Regierung Libyens hat die von der Ukraine für sich reklamierten Angriffe auf zwei russische Schiffe vor der Küste des nordafrikanischen Landes scharf verurteilt und von Kiew eine Erklärung gefordert. Das Außenministerium verfolge die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den Angriffen nahe der ostlibyschen Stadt Bengasi "mit großer Sorge" und verurteile sie entschieden, heißt es in einer Erklärung der Regierung in Tripolis.

Das Ministerium verurteile "kategorisch jegliche ausländischen Militäreinsätze auf libyschem Staatsgebiet oder in libyschen Hoheitsgewässern". Von Kiew verlangt es "offizielle Klarstellungen zu Art und Umfang" der Operationen. Zwischen 2022 und 2026 ist das Durchschnittsalter der getöteten russischen Soldaten von 34 auf knapp 40 Jahre gestiegen. Das geht aus einer „Guardian“-Analyse der gehackten Daten der gefallenen russischen Soldaten hervor.

Demnach war knapp ein Fünftel der getöteten Soldaten in diesem Jahr war über 50. Die gehackten Daten zeigen zudem, dass Russland mehr Soldaten verliere als es rekrutiere, erklärt der Militärexperte Michael Kofman gegenüber der „New York Times“. Moskau setze dennoch weiterhin auf hohe finanzielle Anreize: Allein 2026 dürfte das Land weltweit rund 409.000 neue Soldaten angeworben haben, so Kofman. Insgesamt gehen Analysen der veröffentlichten Namenslisten von zwischen 460.000 bis zu 700.000 getöteten russischen Soldaten aus.

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU ermittelt in einem dritten Fall gegen den ehemaligen Vizepremierminister Oleksiy Chernyshov wegen Korruption. Das berichtet die Zeitung "Kyiv Independent". Die Behörden werfen ihm vor, fünf Personen als private Fahrer und Leibwächter angestellt und über das Ministerium abgerechnet zu haben. Zwei Mitarbeiter hätten ihm dabei geholfen.

Den verursachten Schaden geben die Behörden nicht bekannt. Chernyshov steht bereits im Fokus mehrerer Ermittlungen. So soll er in einen großen Korruptionsskandal des staatlichen Betreibers der ukrainischen Atomkraftwerke verwickelt gewesen sein, wobei er umgerechnet mehr als 1,2 Millionen US-Dollar erhalten und damit den Bau luxuriöser Villen nahe Kiew ermöglicht habe.

Zudem soll er 2025 dafür gesorgt haben, dass ein Immobilienentwickler ein Grundstück in Kiew deutlich unter dem Wert kaufen konnte und dem Staat so umgerechnet bis zu 25 Millionen Dollar entgingen.