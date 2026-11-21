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Die Ukraine und Großbritannien werden künftig gemeinsam Drohnen produzieren. Das vereinbarten der britische Verteidigungsminister Wes Streeting und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara nach ihrem Treffen in Kiew.

Das bereits unterzeichnete Projektpapier sieht den Bau von ukrainischen Mittel- und Langstreckendrohnen in Großbritannien vor. Der Bau der Drohnen wird von der britischen Regierung mitfinanziert, wie das ukrainische Verteidigungsministerium mitteilt. Der im finnischen Meerbusen angegriffene Frachter "Sparta 2" gehört dem russischen Unternehmen Oboronlogistika, das Logistikdienstleistungen für Russlands Verteidigungsministerium erbringt. Das geht aus Daten des US-Finanzministeriums und des Finanzdatenanbieters LSEG hervor.

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Das Schiff unterliegt US-Sanktionen. Der 121 Meter lange Frachter hatte LSEG-Daten zufolge am Freitag in St. Petersburg abgelegt und war nach russischen Angaben auf dem Weg in die Exklave Kaliningrad. Das Gebiet, das von Russland aus nur auf dem Seeweg und dem Luftweg ungehindert zu erreichen ist, ist ein wichtiger Militärstützpunkt. Über die Schiffsladung lagen zunächst keine Informationen vor.

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich militärisches Material an Bord befindet", sagte der finnische Grenzschutzkommandeur Ilja Iljin. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wäre bereit, am Rande des G20-Gipfels mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin zu sprechen, berichten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf ein Gespräch Selenskyjs mit Journalistinnen und Journalisten.

"Wenn sich die Gelegenheit bietet, ein Dreiergespräch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs im Rahmen des G20-Gipfels zu organisieren, bin ich sicher, dass es von allen unterstützt wird. " Allerdings gebe es bisher keine offizielle Einladung aus den USA für den Gipfel. "Selbstverständlich werden wir teilnehmen, wenn wir eingeladen werden", fügte der Präsident hinzu. Im Ringen um den nächsten EU-Haushalt betont Bundeskanzler Friedrich Merz, dieser müsse eine "robuste und nachhaltige mehrjährige Unterstützung der Ukraine sicherstellen unter Beteiligung aller 27 Mitgliedstaaten".

Der neue mehrjährige Finanzrahmen müsse "unsere Prioritäten spiegeln", erklärte Merz zudem.

"Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit stärken. " Bei einem der in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekte handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. An der Absturzstelle in Nowy Lipowiec habe man Antriebs- und Steuerungselemente geborgen, sagte der Sprecher der zuständigen Ermittler in Lublin.

"Es ist eine in Russland hergestellte Rakete, die im vierten Quartal dieses Jahres produziert wurde. " Sogar der Produktionsort lasse sich erkennen. Elon Musk hat einem Bericht von Fox-News zufolge fünf Lobbyisten mit Verbindungen zu den Demokraten engagiert, weil die Demokraten angesichts ihres Wahlsiegs bei den Midterms angekündigt haben, sein Geschäftsimperium und seine Beziehungen zur US-Regierung zu untersuchen.

Ein Augenmerk soll dabei auch auf den Vorwürfen liegen, dass Musks Firma Space X die Satellitenkommunikation in der Ukraine unrechtmäßig eingeschränkt haben soll. Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting zieht Parallelen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem berühmten britischen Kriegspremier Winston Churchill.

"Ich glaube nicht, dass es seit Winston Churchill einen europäischen Staatsführer gegeben hat, der mehr für die Würde und Freiheit nicht nur seines Volkes und Landes, sondern auch unseres Kontinents getan hat", sagt Streeting bei einem Besuch in Kiew. Der frühere konservative Premierminister aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges verkörpert für viele Briten bis heute die historische Bedeutung des Amtes und hat Legendenstatus. Großbritannien habe eine "große Achtung" vor der Führungsstärke Selenskyjs und dem Mut des ukrainischen Volkes.

"Wir werden euch so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist", sagt Streeting. Nach dem Abstürzen von drei militärischen Flugobjekten in Polen während russischer Luftschläge gegen die Ukraine beschwört Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Bündnistreue.

"Die Nato wird jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen", sagt Rutte bei einem Besuch in Warschau. Er spricht von einem "gefährlichen Vorfall" und versichert, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo die Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen - und welche Änderungen nötig seien. Finnland meldet eine mutmaßliche Verletzung seines Luftraums durch einen russischen Hubschrauber. Der Helikopter sei bis zu 4,1 Kilometer in finnisches Hoheitsgebiet eingedrungen, erklärt der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen.

"Dieser mutmaßliche Luftraumverstoß könnte mit Rettungs- oder Überwachungsmaßnahmen zusammenhängen, die Finnland nach den Schäden an einem Frachtschiff im Finnischen Meerbusen ausgeführt hat", fügt Häkkänen hinzu . Nach einer Kollision im Ärmelkanal hat ein Besatzungsmitglied des russischen Kriegsschiffs "Neustraschimy" offenbar die Hinrichtung eines Kameraden gefordert. Das meldet die britische "Times" unter Berufung auf abgehörte Funksprüche. Wie die Zeitung berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen dem 21. und 23.

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Oktober. Damals kollidierte die Fregatte "Neustraschimy" vor der Küste der englischen Grafschaft Essex mit dem russischen Tanker "Valentin Rykow". Dem Bericht zufolge versuchte das Schiff bei rauer See mehrere Tage, an den Tanker anzulegen, um Treibstoff zu übernehmen. Offenbar hatte ein Ingenieur den Betankungsvorgang wegen bürokratischer Hürden verzögert.

In einer Funkmeldung sagte ein Matrose über den Ingenieur: "Wir müssen ihn auf den Hubschrauberlandeplatz bringen und ihn dort vor aller Augen hinrichten.

" Wie ernst die Drohung gemeint war, bleibt unklar. In der Koalition der Willigen wird laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine diskutiert.

"Frankreich und andere Verbündete verstehen, dass die offensichtlichste Sicherheitsgarantie für die Ukraine in einer Nato-Mitgliedschaft liegt", zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform den ukrainischen Präsidenten. Es sei aber noch zu früh, um zu sagen, ob die Ukraine der Nato beitreten werde oder nicht.

"Das hängt alles davon ab, wann und wie dieser Krieg endet", sagt Selenskyj. Die Chefin des größten russischen Online-Händlers Wildberries, Tatjana Kim, tritt Medienberichten zufolge zurück. Wenige Tage zuvor hatte die Europäische Union sie auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Das Unternehmen habe Alexej Kulikow zum Nachfolger ernannt, melden die Nachrichtenagenturen Tass und RIA unter Berufung auf das Handelsregister.

Eine Stellungnahme von Wildberries liegt bisher nicht vor. Die EU hat gegen Kim Vermögenssperren sowie Einreise- und Transaktionsverbote verhängt. Brüssel begründete den Schritt damit, dass Wildberries einer der größten Steuerzahler des Landes sei und als Versorgungsnetzwerk für das russische Militär diene. Das Unternehmen und die Regierung in Moskau bestritten, dass Wildberries die Armee beliefere.

Finnland registriert nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf ein russisches Schiff im Finnischen Meerbusen.

"Am Samstagmorgen haben die finnischen Streitkräfte einen Drohnenangriff auf ein russisches Frachtschiff westlich der Insel Gogland im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens in internationalen Gewässern verzeichnet", teilt das Verteidigungsministerium in Helsinki mit, ohne einen Verantwortlichen zu benennen. Russischen Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall drei Seemeilen von der russischen Grenze entfernt. Nach Angaben des finnischen Grenzschutzes geriet das Frachtschiff in Folge des Angriffs in Brand und trieb in Richtung der finnischen Gewässer.

Es bestehe keine Gefahr für andere Schiffe, erklärt der Grenzschutz weiter, der nach eigenen Angaben Helfer zu dem Schiff entsandte. +++ 13:48 Helfer rettet Kind aus Kramatorsk: "Kennst du GTA?

" +++ Ukrainische Freiwillige evakuieren einen neunjährigen Jungen samt Familie aus der heftig umkämpften Stadt Kramatorsk. Während der Rettungsaktion müssen sie sich vor russischen Drohnen in Sicherheit sprinten. Die von Russland erbaute Krim-Brücke über die Straße von Kertsch hat nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Zukunft. Kremlchef Wladimir Putin müsse verstehen, dass sie "sowieso nicht stehen bleiben wird", sagt Selenskyj in einem Interview des US-Senders NBC.

Er verweist darauf, dass das russische Militär immer wieder und vor allem in diesem Jahr Infrastruktur seines Landes, wie die ukrainische Eisenbahn und Brücken attackiert habe.

"Und natürlich mussten wir darauf reagieren", sagt Selenskyj. In ihrem bald schon fünf Jahren andauernden Abwehrkampf hat die Ukraine in dieser Woche dreimal die Brücke vom russischen Festland zur von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getroffen und einen Teil der Autotrasse zerstört. Das Bauwerk gilt als Prestige-Projekt von Putin. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.

EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Attentatsversuch auf einen US-Ukrainer in Dänemark scharf verurteilt. Die EU zeige sich mit Dänemark solidarisch.

"Dies war ein Angriff auf EU-Boden. Und das ist inakzeptabel. Wir stehen in voller Solidarität mit Dänemark. Und mit allen Mitgliedstaaten, die Ziel russischer Hybridangriffe sind", erklärt sie in einem Beitrag auf X. Von der Leyen fügt hinzu, dass die EU in Kürze eine neue europäische Sicherheitsstrategie vorschlagen werde, um die Vorsorge und Abschreckung zu stärken.

Einem Medienbericht vom Freitag zufolge wurden bereits im September zwei Dänen festgenommen. Sie stünden unter Verdacht, vom russischen Geheimdienst angeheuert worden zu sein, um einen ukrainischen Rapper zu ermorden. Die Verdächtigen wiesen die Vorwürfe zurück. Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht Energieanlagen und ein Frachtschiff in der Ukraine angegriffen.

Russische Drohnen hätten das Wärmekraftwerk in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk sowie ein Umspannwerk in der Region Riwne getroffen, die beide die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgten, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Russland habe zudem ein Frachtschiff in der Nähe von Odessa angegriffen, das Güter mit doppeltem Verwendungszweck für das ukrainische Militär transportiert habe, teilt das Ministerium mit. Ukraines Präsident Selenskyj ist enttäuscht über den aus seiner Sicht fehlenden Druck der USA auf Russland.

Grund ist, dass US-Präsident Trump Kremlchef Putin einen Freund nennt. Er spüre dann nicht, dass dieser ein Mörder sei, sagt Selenskyj dem US-Sender CNN. Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte haben in der vergangenen Nacht 117 von 148 russischen Drohnen im Anflug zerstört. Das meldet die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte.

Damit konnte jede fünfte Drohne ein Ziel in der Ukraine erreichen. Die Ukraine moniert schon längere Zeit, dass ihre Luftverteidigungskapazitäten stark eingeschränkt seien. Laut Militär schossen die Kreml-Kärfte zudem drei ballistische Raketen vom Typ Iskander-M/KN-23/S-400 auf das ukrainische Gebiet. Der Ukraine-Krieg dauert an, der Winter naht.

Die Attacken werden stärker. Strom und somit Licht gibt es - wenn überhaupt - nur stundenweise am Tag. Doch die Heimat zu verlassen, fällt vielen schwer, trotz der ständigen Luftalarme. Ein Blick in das Leben der Menschen vor Ort.

Russland verfügt derzeit nicht über die notwendigen technischen Ressourcen zur Reparatur der Krim-Brücke über die Straße von Kertsch. Das sagt Dmytro Pletenchuk, Sprecher der ukrainischen Marine, in einem Fernsehinterview.

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"Die technischen Voraussetzungen, die den Russen vor dem groß angelegten Einmarsch zur Verfügung standen, sind derzeit nicht mehr gegeben", so der Marinesprecher. Zwar begannen die Russen bereits am Tag nach dem Angriff mit der Inspektion des teileingestürzten Bauwerks.

"Sie können jedoch nichts reparieren; sie können sozusagen nur eine Lagebeurteilung vornehmen. " Pletenchuk geht davon aus, dass die Brücke nicht wiederhergestellt werden kann. Verhängte Sanktionen gegen Russland würden es schwer machen, notwendige Bauteile und Unterstützung zu bekommen.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die südukrainische Stadt Krywyj Rih am späten Freitagabend kamen ein siebenjähriger Junge und ein 20-jähriger Sanitäter ums Leben. 58 weitere Menschen wurden verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. 28 Verletzte befinden sich zur Behandlung in Krankenhäusern, bei elf von ihnen ist der Zustand kritisch, sagt Oleksandr Wilkul, Leiter des Verteidigungsrats von Krywyj Rih. Der Doppelschlag traf zunächst ein dicht besiedeltes Stadtgebiet voller Zivilisten. Als Rettungskräfte eintrafen, erfolgte die zweite Angriffswelle.

"Ein tragischer Abend und eine tragische Nacht für unsere Stadt. Russische Terroristen haben eine weitere Serie krimineller Angriffe auf Krywyj Rih verübt", so Wilkul.

"Direkt in einem Wohngebiet im Stadtzentrum. Am Freitagabend, als viele Menschen auf den Straßen waren. Am Weltkindertag. Einfach nur abscheuliche Kreaturen.

"In Kiew sind nach russischen Angriffen Brände ausgebrochen. Im Verwaltungsbezirk Podilskyi standen zwei Wohngebäude in Flammen, teilt die Militärverwaltung der Stadt Kiew mit. Demnach wurde das künstlerisch geprägte Viertel Podil getroffen. Über Verletzte oder Tote ist bisher nichts bekannt.

Fast die Hälfte der Bundesbürger spricht sich laut einer Umfrage dafür aus, die Hilfen für die Ukraine zu kürzen oder ganz zu streichen. In einer Yougov-Umfrage für die "Welt am Sonntag" taten dies 49 Prozent. Ein Viertel aller Befragten will dabei die finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe gänzlich einstellen. Weitere 24 Prozent wollen sie verringern. 30 Prozent der Befragten geben hingegen an, sie wollten die Hilfen "in aktuellem Umfang beibehalten".

Neun Prozent finden, sie müssten erhöht werden. Elf Prozent zeigen sich unentschlossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit NBC News angekündigt, dass die russische Brücke zur Krim keinen Bestand haben werde. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse das verstehen, sagt Selenskyj dem US-Sender.

Am 17. November stürzte ein Abschnitt der für Moskau so wichtigen Krimbrücke, die die von Russland besetzte Krim mit Russland verbindet, nach einem ukrainischen Flamingo-Raketenangriff ein. Derzeit nimmt Russland wichtige Brücken in Kiew ins Visier, unter anderem mit einem massiven ballistischen Raketenangriff in der Nacht zum 20. November, bei dem drei Brücken beschädigt wurden.

"Deshalb werden wir auf Putins Angriffe auf unsere Brücken reagieren, und er muss verstehen, dass die Krim-Brücke sowieso nicht stehen bleiben wird", sagt Selenskyj. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden haben einen russischen Oberst wegen des Verdachts, Befehle zum Einsatz von Chemiewaffen gegen ukrainisches Militärpersonal gegeben zu haben, zum Verdächtigen erklärt. Das berichtet Ukrinform mit Verweis auf Generalstaatsanwalt Anton Kowalskyj. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Pjotr Popow, Kommandeur des 345.

Luftlanderegiments der 104. Garde-Luftlandedivision der russischen Streitkräfte. Den Ermittlern zufolge befahl er seinen Untergebenen, Granaten mit dem gefährlichen chemischen Kampfstoff CS gegen ukrainische Grenzbeamte in der Region Dnipropetrowsk einzusetzen. Ein ranghoher Demokrat lässt durchblicken, dass der US-Kongress die staatliche Finanzierung von SpaceX-Systemen zurückhalten werde, falls die Trump-Regierung oder Tech-Milliardär Elon Musk sich weigern, offenzulegen, wer die Verlangsamung des ukrainischen militärischen Satellitendienstes Starlink angeordnet hat.

CNN zitiert aus einer als geheim eingestuften Mitteilung an den Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, Jay Clayton. Darin fordert der demokratische Abgeordnete Jim Himes, der im Januar Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses wird, Aufklärung darüber, was in den letzten Monaten mehrfach zu einer Verlangsamung der Starshield-Verbindungsgeschwindigkeit der Ukraine geführt hat.

"Einfach gesagt, kann unser Ausschuss keine Gelder für die Entwicklung von Regierungssystemen bewilligen, die die Regierung nicht vollständig kontrollieren wird", schreibt Himes. Demokratische Abgeordnete im Repräsentantenhaus und im Senat haben erklärt, sie würden die Russland-Politik der Trump-Regierung genauer unter die Lupe nehmen, sobald die Partei im Januar die Mehrheit im Kongress übernimmt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Russland nach mehreren Zwischenfällen in Europa ein "aggressives Vorgehen" auf europäischem Boden vorgeworfen.

Mit der Verschärfung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine und seinem Vorgehen in anderen europäischen Ländern gehe Moskau ein "verantwortungsloses Wagnis" ein. Das werde Russland nur weiter isolieren und die Entschlossenheit der Europäer stärken, erklärt Macron im Onlinedienst X. Die "schweren Zwischenfälle" der vergangenen 24 Stunden zeugten von einer "neuen Aggressivität" Russlands. Macron bekundet seine Solidarität mit Polen, wo nach Regierungsangaben mehrere russische Flugkörper einschlugen. Der Migrationsforscher Gerald Knaus geht hart mit der europäischen Ukraine-Politik ins Gericht.

"Den Europäern ist noch nicht bewusst, was es bedeutet, wenn Wladimir Putin seine Strategie von Grosny und Aleppo jetzt auf die ukrainischen Großstädte ausdehnt", warnt er gegenüber dem Portal t-online. Putins Ziel sei klar: Er wolle das Leben dort unmöglich machen.

"Wenn er die Versorgung zerstört, haben die Menschen in den Hochhäusern irgendwann kein Wasser und keinen Strom mehr. " Deshalb wirbt der Wissenschaftler für mehr europäische Initiativen für die Ukraine. "Wir brauchen einen Marshallplan für den Winter in der Ukraine. Es passiert bereits viel Stückwerk, aber daraus muss eine große europäische Initiative werden", sagt Knaus.

Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow erklärt, Russland werde unter keinen Umständen einen Nato-Beitritt der Ukraine akzeptieren. Auch bei einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine müssten Moskaus Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden, sagt er.

Zudem erteilt er den von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vorgebrachten Nato-ähnlichen Sicherheitsgarantien für Kiew eine deutliche Absage. US-Präsident Donald Trump will der Ukraine im Moment keine Sicherheitsgarantien gegen einen erneuten Angriff Russlands geben. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagt Trump, er möchte nicht über entsprechende Mechanismen reden, weil er erst ein Abkommen schließen wolle. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hatte am Donnerstag in Berlin gesagt, Moskau sei offen für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 des Nato-Vertrages.

Die USA hätten die Russen mit dem Konzept vertraut gemacht, wonach jedes Schutzversprechen auf diesem Grundsatz basieren würde, sagte er. Ferner erklärte er: "Und ich glaube, das ist etwas, wofür Präsident Trump offen ist.

"Nach Kritik am Dreiertreffen zwischen den Vereinigten Staaten, China und Russland in Shenzhen verteidigt US-Außenminister Marco Rubio das Format. "Die Idee, dass diese drei Staatschefs nicht regelmäßig miteinander agieren sollten, ist nicht nur absurd, sondern gefährlich", sagt er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Die drei Länder besäßen "die überwältigende Mehrheit der Atomwaffen auf diesem Planeten". Allein deswegen müssten alle drei in der Lage sein, miteinander zu sprechen.

Die russische Armee beschießt die südukrainische Industriestadt Krywyj Rih mit ballistischen Raketen. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden, teilt der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram mit. Eine Rakete schlug demnach im Zentrum nahe Wohnhäusern und einem Restaurant ein. Russische Militärblogger schreiben dagegen von einem Angriff auf eine Pumpstation.

Krywyj Rih, Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj, war ein Zentrum von Bergbau und Metallindustrie in der Ukraine. Gehäufte russische Angriffe haben die Industrie aber zum Erliegen gebracht.