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In der Gemeinde Malyn in der westlich gelegenen Region Schytomyr ist bei russischen Angriffen ein Mensch getötet worden. Zwölf weitere Menschen sind nach Angaben von Gebietsgouverneur Witalij Bunetschko verletzt worden.

Die Attacke galt demnach einem "zivilen Unternehmen". Zum eingesetzten Waffentyp wurden keine Angaben gemacht. Bei Angriffen mit jetgetriebenen Drohnen auf Lozova in der Region Charkiw wurden zwei Menschen verletzt. Ein Haus, ein Nebengebäude sowie ein Lagerhaus gerieten in Brand.

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Auch in der Ortschaft Pisochyn in der Nähe von Charkiw wurden acht Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Bei mehr als 20 Angriffen auf die Oblast Dnipropetrowsk wurde ebenfalls eine 74-jährige Frau verletzt. Dort wurden Häuser, eine Bildungseinrichtung und die Infrastruktur beschädigt. Wenige Tage vor der angekündigten Schließung der Grenzübergänge zwischen Estland und Russland machen sich in St. Petersburg letzte Passagierbusse auf den Weg in die estnische Hauptstadt Tallinn.