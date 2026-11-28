Wer GTA 6 auf einem Top-Fernseher genießen möchte, kann jetzt einen Schnapper machen.

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Mehr dazu liest duGTA 6 sieht wirklich grandios aus. Okay, zumindest auf einem LG OLED-TV. Auf einem anderen Fernseher habe ich das PS5-Spiel noch nicht gesehen. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht.

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Für mich ist OLED beim Gaming das Nonplusultra. Auch Film- und Serienfans profitieren von sattem Schwarz und starkem Kontrast.aus dem Modelljahr 2026 bei MediaMarkt und Amazon jeweils 1399 Euro. Das bedeutet einen enormen Rabatt von 2100 Euro auf die UVP von 3499 Euro. Computer Bild bewertete den C6 imLG OLED C6: 65 Zoll, 4K und sattes Schwarz Bei GTA 6 fällt der Blick natürlich nicht nur auf die Hauptfiguren Jason und Lucia.