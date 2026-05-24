Alexandre Zaki sucht die Erklärung, warum Arsenal Meister wurde, warum Man City an der Saison ging und was die Zukunft für die Gunners bedeuten wird.

Arsenal-Fan schaut zurück und blickt optimistisch in die Zukunft: 22-jährige Warten auf Meistertitel endlich beendet. ⁠ 24 Jahre Alexandre Zaki ist ein Arsenal-Fan und erinnert sich an die Anfänge seiner Liebe zu den Gunners unter Thierry Henry, Patrick Vieira und Arsene Wenger.

⁠ Alexandre spielt selbst Linksverteidiger und schwärmte für Ashley Cole bis zu dem Tag, als er zum Rivalen Chelsea wechselte, was ihn persönlich enttäuschte. Später wurde Cesc Fabregas sein Lieblingsspieler. ⁠ Er bekam ein polynesisches Tattoo an der rechten Ellbogen - ein Geschenk zu seinem 18. Geburtstag - inspiriert von dem Spanieren mit dem gleichen Tattoo.

⁠ Als Manchester City und Arsenal sich einen 15-minütigen Krimi drohte, wurde am letzten Spieltag der Premier League das große Zittern los und ein Fernduell-Drama drohte. Es war ein harter Kampf mit einzelner Minute-Ausgleichs-Tore bis zum letzten Atemzug. ⁠ Ein Ubschrei vor dem Fernseher, Tränen über die Stirn Khi man AFC Bournemouth in Führung ging. Kurz vor dem Ende war AFC City dran, doch die letzte Hoffnung war dahin. ⁠ Das Endergebnis war bekannt: Arsenal ist Meister - endlich!!





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