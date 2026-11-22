Kommentiert wird das Scheitern der Weltklimakonferenz in Antalya.

Das Ende der Weltklimakonferenz in Antalya ohne Einigung auf eine Abschlusserklärung ist vorherrschendes Thema in den Kommentaren. "Die Welt-Klimapolitik liegt in Trümmern.

Das krasse Scheitern spiegelt den Zustand der Welt wider. In ihr zeigt sich seit Jahren ein Umschwung weg von internationaler Solidarität hin zu nationalem Eigeninteresse. Genau das passiert nun auch in Klimafragen. Rational ist das nicht.

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Denn das Klima ist so etwas wie das umfassendste öffentliche Gut überhaupt. Wird es aufgezehrt, schadet das irgendwann ausnahmslos jedem. Viele Staaten erkennen das nur nicht.

""...den zentralen Widerspruch der Tagungen: Zu Hause setzen die Staaten weiterhin auf fossile Energien, während sie auf der internationalen Bühne um immer strengere Formulierungen zu einer Abkehr von Öl, Erdgas und Kohle feilschen. Statt auf den UN-Treffen immer höhere 'Klimahilfszahlungen' auszuhandeln, müssten gerade wohlhabende Staaten versuchen, Energie durch Investitionen in Innovation und Forschung günstiger zu machen, nicht durch Subventionen.

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"glaubt, die Weltklimakonferenz werde in ihrer bisherigen Form zunehmend obsolet. "Ein Verfahren, das fossilen Energie-Mächten ein Vetorecht einräumt, gehört beendet. Denn diese werden niemals freiwillig den Ast absägen, auf dem sie sitzen. An ihre Stelle muss ein handlungsfähiges Format treten: mit klaren, überprüfbaren Verpflichtungen zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, verlässlicher Unterstützung für Entwicklungsländer und spürbaren Konsequenzen für gebrochene Zusagen.

Es braucht eine Koalition der Willigen, die den fossilen Ast nicht nur vorsichtig ansägt, sondern radikal abhackt.

""Dort haben sich viele kleine und mittelgroße Klubs gebildet, die in bestimmten Themenfeldern gemeinsam schneller sein wollen. Beispielsweise ein Klub zur Elektrifizierung, dem sich 75 Nationen angeschlossen haben. Das wird jetzt vom Scheitern überschattet. Aber wenn sich der Theaterdonner gelegt hat, bleibt möglicherweise das als Botschaft von Antalya: Nicht mehr in Vollversammlungen, sondern in kleinen Klubs liegt die Zukunft des Klimaschutzes.

""Eine Hoffnung bleibt, trotz des gescheiterten Gipfels: Der globale Ausbau der erneuerbaren Energien kommt voran - vor allem aufgrund wirtschaftlicher sowie sicherheits- und versorgungspolitischer Argumente. Der Irankrieg und die Störungen rund um die Straße von Hormus haben die Preise für fossile Brennstoffe in die Höhe getrieben und die Risiken von Öl und Gas sichtbar gemacht, was weltweit zu Absetzbewegungen hin zu grünen Energien führt. "