Seit Jahren stockt die „Gartenstadt Öjendorf“. Jetzt verhandelt die Stadt über entscheidende Flächen.

„Neue Gartenstadt Öjendorf“ ist eines der größten Bauprojekte Hamburgs. Doch jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Finanzbehörde bestätigt Verhandlungen um Einstieg der Stadt. Seit zwölf Jahren wird geplant, diskutiert und verhandelt – doch gebaut wurde bislang keine einzige Wohnung.

Die „Neue Gartenstadt Öjendorf“, eines der größten Wohnungsbauprojekte Hamburgs,Jetzt könnte die Stadt selbst in großem Stil Flächen übernehmen, um das Vorhaben doch noch zu retten. Die Finanzbehörde bestätigt laufende Verhandlungen. Wo heute noch Landwirte ihre Felder bewirtschaften, sollte längst ein völlig neues Stück Hamburg entstehen. Rund 2200 Wohnungen für etwa 5000 Menschen, Reihenhäuser mit eigenen Gärten, Gemeinschaftsgärten, eine Grundschule, mehrere Kitas und ein Supermarkt: Die Pläne für das Areal zwischen der Glinder Straße und dem Öjendorfer Park sind ambitioniert.

Advertisement

Advertisement

Erste Überlegungen für die Gartenstadt gab es bereits 2014. Zwei Jahre später beschloss der Senat das Vorhaben, damals war noch von 700 bis 800 Wohnungen die Rede. Die Planungen wurden immer größer, 2023 wurde schließlich ein Architekturwettbewerb entschieden. Highlight des Quartiers sollte der „Öjenhof“ werden, mit Hofladen und Mietäckern, Mikrogärten und Streuobstwiesen.