23.000 Leben: Kinofilm über zivile Seenotrettung

Ein Film über junge Menschen, die ohne Erfahrung und politische Rückendeckung ein Schiff kaufen, um Migranten im Mittelmeer zu retten. Inspiriert von der wahren Organisation Jugend Rettet zeigt der Film die moralischen und rechtlichen Konflikte sowie die inneren Spannungen der Gruppe.

23.000 Leben erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Menschen, angeführt von Lukas, Kitty und Nina, die sich entschließen, aktiv gegen das Sterben im Mittelmeer vorzugehen.

Ohne politische Unterstützung und ohne jegliche Erfahrung in der Seefahrt gründen sie eine eigene Initiative, sammeln Geld über Crowdfunding und erwerben ein altes Schiff, um Menschen in Not zu retten. Was als idealismushafter Aktivismus beginnt, wird schnell zu einer ernsten und gefährlichen Herausforderung, als sie zum ersten Mal Menschen aus akuter Seenot bergen.

Mit jeder weiteren Rettungsfahrt wächst nicht nur der Einsatz, sondern auch der Druck: Behörden behindern ihre Arbeit, juristische Unsicherheiten bestimmen den Alltag, und innerhalb der Gruppe entstehen Spannungen über Verantwortung, Risikobereitschaft und persönliche Grenzen. Charaktere wie Sören, Viola oder Lamin müssen abwägen, wie weit sie für ihre Überzeugungen gehen können und ob ziviler Ungehorsam legitim ist, wenn es um Menschenleben geht. Der Film orientiert sich an der wahren Geschichte der Seenotrettungsorganisation Jugend Rettet.

Regisseur Markus Goller vermeidet bewusst Heldenposen und konzentriert sich stattdessen auf die komplexen moralischen und rechtlichen Konflikte, die entstehen, wenn humanitäres Engagement auf staatliche Interessen trifft. Das Drehbuch von Oliver Ziegenbalg, entwickelt mit Michele Cinque, setzt auf eine nahbare, mehrdimensionale Figurenzeichnung und bietet keine einfachen Lösungen an. Die Besetzung umfasst bekannte deutsche Schauspieler: Louis Hofmann als idealistischen Lukas, Mala Emde als kämpferische Kitty, Katharina Stark und Frederick Lau in zentralen Rollen sowie Maria Dragus.

Weitere renommierte Namen wie Corinna Harfouch, Ulrich Matthes und Franka Potente treten in Gastauftritten auf. Für alle, die Louis Hofmann bereits aus der Netflix-Serie Dark kennen, bietet sich damit bereits im nächsten Monat die Gelegenheit, ihn in einer neuen, gesellschaftlich relevanten Rolle zu erleben





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