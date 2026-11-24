Die 1990er-Jahre waren eine Zeit rasanter technischer Entwicklungen. Viele Geräte, die damals als modern oder sogar revolutionär galten, sind heute...

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Die 1990er-Jahre waren eine Zeit rasanter technischer Entwicklungen. Viele Geräte, die damals als modern oder sogar revolutionär galten, sind heute längst von Smartphones und anderen Alleskönnern verdrängt worden. Videospiele für zuhause und unterwegs in revolutionärer Qualität! Musik im Kompaktformat zum Mitnehmen!

Also read GTA 6: Diese 6 Gadgets braucht euer Setup für Vice City

Das war vor rund 30 Jahren revolutionär. Trotzdem haben zahlreiche Gadgets aus den 90ern heute einen Kultstatus. Ob Walkman, Tamagotchi oder Game Boy – sie stehen für eine Zeit, in der Technik oft einfacher, aber nicht weniger faszinierend war. Wir stellen 23 legendäre Gadgets vor, die eine ganze Generation geprägt haben und bei vielen bis heute nostalgische Erinnerungen wecken.

Der Walkman machte Musik erstmals wirklich mobil. Mit Kassetten in der Tasche und Kopfhörern auf den Ohren wurde jede Busfahrt zum persönlichen Soundtrack – auch wenn gelegentlich Bandsalat drohte. Mit dem Kassettenrekorder wurden Lieblingssongs aus dem Radio aufgenommen und Mixtapes erstellt. Das Timing beim Drücken der Aufnahmetaste war dabei entscheidend.

Unterwegs eine CD anhören? Das war in den 90er Jahren eine geniale Neuheit. Zwar wurden bereits seit 1984 solche Player verkauft, doch erreichten sie erst etwas später ihren Höhepunkt. Heutzutage wissen viele jüngere Menschen „dank“ Spotify und Co. gar nicht mehr, was man mit einer CD anfangen soll.

Advertisement

Der Discman war allerdings eine praktische Besonderheit, da CDs bereits in allen Haushalten existierten und nicht extra neue Datenträger angeschafft werden mussten.wurde in Japan bereits 1989 auf den Markt gebracht. In Europa mussten sich die Spieler jedoch bis 1990 gedulden. Mit dieser legendären Handheld-Konsole ließen sich unzähligeunterwegs spielen – jederzeit starten und pausieren. Solange die Batterien geladen waren, verband der Game Boy die Spieler mit interessanten Welten oder kniffligen Denkspielen.

Tetris gilt immer noch als eines der bestverkauften Spiele aller Zeiten. Ob Hausaufgaben oder Spiele – auf der Diskette wurden Daten transportiert. Besonders die 3,5-Zoll-Diskette wurde zum Symbol der frühen Computerzeit und lebt heute als Speichern-Symbol in Programmen wie Word weiter. Will man heute die Daten eines normalen Smartphones mit 128-GB-Kapazität sichern, bräuchte man rund 90.000 solcher Disketten.

Die langsam auf- und absteigenden Wachskugeln sorgten für entspannte Stimmung im Kinder- oder Jugendzimmer und waren ein typisches Deko-Element der 90er.eroberten von Japan aus die Schulhöfe der Welt. Es galt, kleine Tiere zu versorgen, damit diese nicht an Hunger oder zu vielen Exkrementen vergehen. Dabei entbrannten Diskussionen zwischen Eltern und Kindern über dieses Spielzeug, da manche eine Bedrohung und andere eine Alternative zu echten Haustieren darin sahen.

Die Super Soaker aus den USA sorgten in Gärten und auf Straßen für epische Wasserschlachten. Wer wollte schon eine Wasserspritzpistole benutzen, wenn man ein Gewehr nehmen konnte, bei welchem man durch pumpen seine Reichweite erhöhen konnte.1991 wurde die MiniDisc vorgestellt und somit ein neues Speichermedium, welches sowohl in Agentenfilmen als auch im Alltag sehr beliebt wurde. Die MiniDisc verband digitale Klangqualität mit wiederbeschreibbaren Datenträgern. Vor allem Musikfans schätzten die kompakten Scheiben und die Möglichkeit, eigene Playlists zusammenzustellen.

Bevor Handys allgegenwärtig wurden, informierten Pager per Signalton über eingegangene Nachrichten oder Rückrufbitten. Besonders im Berufsalltag waren sie weit verbreitet, im privaten Bereich hatten sie vor allem nur die coolen Rich-Kids. Der Pager wurde zwar bereits in den 1950er Jahren entwickelt, doch hatte er erst in den 90ern einen großen Boom in Deutschland. Man konnte mit diesem „Funkmeldeempfänger“ kurze Nachrichten übermitteln und sich somit schnell und einfach verständigen.

Das Pendant im Wohnzimmer war der Röhrenfernseher. Das Einschalten mit dem charakteristischen Knacken und das leise Summen gehören für viele zur Kindheit.1998 kam Furby heraus und der plüschige Roboter wurde zum Kultobjekt. Das gar nicht so kuschlige Kuscheltier hatte etwas Lebendiges, da es mit Bewegungssensoren an Bauch und Rücken ausgestattet war. Dazu kamen 200 Wörter in der eigenen Furbish-Sprache und jeweils 800 Wörter in der jeweiligen Landessprache, die Furby erlernen konnte.

Ein Foto machen und wenige Minuten später das fertige Bild in den Händen halten – das war der besondere Reiz derSeit 1992 nahmen die großen Mobilfunknetze ihren Betrieb in Deutschland auf. Dadurch kauften immer mehr Menschen Mobiltelefone und gaben ihnen den Namen „Handy“. Hierfür gab es kein treffendes, englischen Äquivalent, doch der Begriff prägte sich ein. Natürlich werden solche Telefone noch heute genutzt, doch seit der Erfindung der Smartphones sind die klassischen Handys fast komplett von der Bildfläche verschwunden.

Advertisement

Kaum jemand interessiert sich noch für Telefone ohne Touch-Display, Kamera oder Rechenleistungen, die PCs der 90er alt aussehen lassen. Es ging aber noch moderner ... Der Vorläufer von iPad und Co.: Besonders im Business-Bereich waren PDAs seit 1992 sehr beliebt. Unterschiedliche Unternehmen brachten ihre jeweilige Version der Personal Data Assistants auf den Markt.

Durch ein LC-Display konnte ein Großteil der Funktionen verwendet werden. Der Vorteil der Geräte lag darin, dass E-Mails empfangen werden und Adressbücher, Kalender, Pläne und Notizen vereint werden konnten. Eine weitere Neuheit war, dass ein PDA via Kabel mit dem Internet verbunden werden konnte. Heute sieht man diese Alltagshelfer nicht mehr, sie wurden durch Smartphones ersetzt.

Nach der Arbeit fing der Spaß an…Zugegeben, die PlayStation wird noch heute von Spielern genutzt, doch stellen die Konsolen der ersten Generation von 1994 keine Konkurrenz für aktuelle Systeme da. Das gilt zumindest für die Grafik, denn spielerisch lohnen sich auch heuteKurz vor Ende der 90er erschien 1999 das erste BlackBerry und leitete eine Revolution der Mobiltelefonie ein. Zum ersten Mal war es möglich, Emails und andere Daten über eine mobile Internetverbindung zu synchronisieren.

Es gilt somit als einer der Urväter der Smartphones, da viele Ideen und Entwicklungen auf den Möglichkeiten des BlackBerry beruhen. Etwas unkomplizierter war die nächste Erfindung…1993 kam der erste Aibo auf den Markt und trotz sehr hoher Preise waren alle Exemplare sehr schnell verkauft. Hierbei handelt es sich um einen Roboterhund der Firma Sony, welcher via Kamera und Mikrofon Informationen aus seiner Umgebung verarbeiten konnte.

Dazu kam, dass Aibo ein ähnliches Verhalten wie ein Hund zeigte und durch non-verbale Kommunikation Rückmeldungen gab. Dieser Hund könnte sozusagen als Urvater von Robtern wie Cozmo betrachtet werden. Kommen wir nun zu einem weiteren Klassiker derDie Dreamcast erschien 1998 und sollte Sega vor der starken Konkurrenz durch Sony und Nintendo retten. Am Anfang ging dieser Plan auf – kein Wunder, denn Titel wie Sonic Adventure begeistern auch jetzt noch viele Spieler weltweit.

Allerdings brachen die Verkaufszahl der Dreamcast bald ein und so wurde die Plattform immer weiter von Sony und später auch Microsoft verdrängt. Nun ist sie nur noch für alte Fans und Sammler ein Begriff. Das nächste Gerät ist zwar heute noch vorhanden, doch mittlerweile viel kleiner…Das Super Nintendo Entertainment System kam 1992 in Deutschland auf den Markt und war damals in vielen Haushalten daheim. Zum ersten Mal gab es einen Controller mit Schultertasten.

Diese Konsole brachte eine verbesserte Grafik im Vergleich zum Vorgänger NES. 2017 erschien eine Mini-Version, die Spieler in die Nostalgie der 90er entführt. Es lohnt sich, denn aus der SNES-Ära stammen etwa „The Legend of Zelda: A Link to the Past“ oder „Yoshi's Island“ – zwei der19 Handys, die in euren Schubladen verstauben – und jetzt ein kleines Vermögen wert sind