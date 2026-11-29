Fernbedienung leer, Wecker verstummt, Taschenlampe gibt den Geist auf – und ausgerechnet jetzt sind keine Batterien mehr im Haus.

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Die Big-Box mit 24 Stück kostet in der AAA-Variante nur 4,99 Euro statt regulär 14,99 Euro – das entspricht einem Rabatt von 67 Prozent. Die AA-Version ist für 6,99 Euro statt 14,99 Euro erhältlich und spart euch damit 53 Prozent. Die Varta-Longlife-Power-Batterien sind klassische Alkaline-Batterien, die für den täglichen Einsatz in Haushaltsgeräten konzipiert sind. Ob Fernbedienung, Wanduhr, Rauchmelder oder kabelloses Zubehör – die Batterien liefern zuverlässig Energie für Geräte mit niedrigem bis mittlerem Stromverbrauch.

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Die Produktion erfolgt in Deutschland, was für viele ein Qualitätsmerkmal darstellt. Die wiederverschließbare Big-Box ist praktisch, weil sich die Batterien platzsparend lagern lassen und nicht lose in Schubladen herumfliegen. Gerade in Haushalten mit vielen batteriebetriebenen Geräten lohnt sich ein solcher Vorrat. Alkaline-Batterien wie die Varta-Longlife-Power eignen sich besonders für Geräte, die kontinuierlich wenig Strom benötigen – etwa Uhren, Fernbedienungen oder Rauchmelder.