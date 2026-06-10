24 Stunden von Le Mans 2025: Alle Infos zur Übertragung

Die 94. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans findet vom 13. bis 14. Juni statt. Erfahre hier, wie du das Rennen im TV und Stream verfolgen kannst, welche Klassen antreten und welche Fahrer die Stars sind.

Die 24 Stunden von Le Mans auf dem Circuit de la Sarthe sind für die Langstrecken-Piloten das Highlight des Jahres. Das legendäre Rennen, das erstmals im Jahr 1923 ausgetragen wurde, findet in diesem Jahr vom 13. auf den 14.

Juni statt. Ursprünglich diente es dazu, die Zuverlässigkeit von Automobilen zu testen, doch heute geht es für die besten Piloten der Welt um einen der prestigeträchtigsten Erfolge im Motorsport. Das Rennen erstreckt sich über 24 Stunden ohne Unterbrechung, wobei sich mehrere Fahrer ein Auto teilen und abwechseln. Neben schnellen Rundenzeiten stehen vor allem die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge und eine kluge Strategie im Vordergrund.

Die Strecke ist 13,626 Kilometer lang und setzt sich aus einem permanenten Rennkurs und öffentlichen Straßen zusammen. Vor dem Start gibt es Trainingssitzungen, das Qualifying und schließlich die Hyperpole, in der die schnellsten Autos die Startplätze ausfahren. Die Übertragung des Rennens erfolgt über mehrere Kanäle. Nitro zeigt das 24-Stunden-Rennen durchgängig live im Free-TV, jedoch von den Qualifying-Sessions nur Highlights.

Eurosport überträgt große Teile des Rennens und die entscheidenden Momente der Qualifyings live im Free-TV, schaltet zwischendurch aber auch auf andere Sportarten um. Das Langstreckenrennen ist daher zeitweise auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 zu sehen. Große Teile des Rennens und des Qualifyings können kostenlos im Eurosport-Stream auf Joyn verfolgt werden. Eine Möglichkeit, das gesamte Rennen kostenlos zu streamen, gibt es nicht.

Für den Nitro-Stream benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+. Die Eurosport-Streams laufen auf Discovery+ und Max Sport, ebenfalls kostenpflichtig. Eine weitere kostenpflichtige Alternative bietet der offizielle WEC-Stream, der alle Sessions vom Training bis zum Rennen zeigt. Drei Automobilklassen gehen gemeinsam an den Start: Hypercar, LMP2 und LMGT3.

Der Gesamtsieger kommt in der Regel aus der Hypercar-Klasse, aber es gibt auch Klassensieger. Zu den namenhaftesten Startern in der Hypercar-Klasse zählen zahlreiche Ex-Formel-1-Fahrer wie Robert Kubica, Kevin Magnussen und Sébastian Buemi. Das Rennen ist ein Test für die Ausdauer von Mensch und Maschine. Die Teams müssen nicht nur schnell sein, sondern auch eine perfekte Strategie fahren, die Boxenstopps, Reifenwechsel und Fahrerwechsel optimal timet.

Die Atmosphäre an der Strecke ist einzigartig, mit Tausenden von Fans, die die Nacht durchfeiern. Die 24 Stunden von Le Mans sind mehr als nur ein Rennen; sie sind ein Festival der Geschwindigkeit und Technik. Die Geschichte des Rennens ist reich an dramatischen Wendungen und Innovationen. Viele Automarken haben hier ihre legendärsten Erfolge gefeiert, darunter Porsche, Audi, Ferrari und Toyota.

Die Strecke, die zum Teil auf öffentlichen Straßen verläuft, fordert die Fahrer mit ihren langen Geraden und schnellen Kurven heraus. Die berühmte Mulsanne-Gerade war einst eine der längsten Geraden der Welt, wurde aber durch Schikanen entschärft. Heute ist die Strecke eine Mischung aus traditionellen Passagen und modernen Sicherheitsmerkmalen. Für die Fahrer ist es eine Ehre, an diesem Rennen teilzunehmen, und für die Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis.

Die Übertragung im Fernsehen und im Stream ermöglicht es Fans weltweit, die Action zu verfolgen. Trotz der Einschränkungen durch kostenpflichtige Angebote können viele Zuschauer die Highlights kostenlos sehen. Zusammenfassend bietet die 94. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans wieder packende Rennaktionen, strategische Kämpfe und emotionale Momente.

Ob im Free-TV oder im kostenpflichtigen Stream, Motorsportfans kommen auf ihre Kosten. Die Vielfalt der Fahrzeuge und Fahrer macht das Rennen zu einem der spannendsten Events des Jahres. Wer keine Zeit hat, das gesamte Rennen zu verfolgen, kann sich auf die Zusammenfassungen freuen. Die 24 Stunden von Le Mans bleiben ein Meilenstein im Motorsportkalender





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