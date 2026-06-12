24 Stunden von Le Mans 2025: Übertragung, Strecke und Starter

Die 94. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens von Le Mans findet vom 13. bis 14. Juni statt. Erfahren Sie alles zur Übertragung im TV und Stream, zur Streckencharakteristik und den Startern in der Hypercar-Klasse.

Die 24 Stunden von Le Mans auf dem Circuit de la Sarthe sind das absolute Highlight im Kalender der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Die 94. Ausgabe dieses legendären Rennens, das erstmals 1923 ausgetragen wurde, findet vom 13. bis 14.

Juni statt. Ursprünglich als Test für die Zuverlässigkeit von Automobilen konzipiert, ist es heute eines der prestigeträchtigsten Ereignisse im Motorsport, bei dem die besten Piloten der Welt um den Gesamtsieg kämpfen. Die Strecke, eine Kombination aus permanenter Rennstrecke und öffentlichen Straßen, misst 13,626 Kilometer und fordert Fahrer und Material gleichermaßen. In den 24 Stunden werden immense Distanzen zurückgelegt, oft über 5.000 Kilometer, was die extreme Belastung für Mensch und Maschine unterstreicht.

Die Übertragung des Rennens gestaltet sich wie in den Vorjahren komplex. Nitro zeigt das gesamte 24-Stunden-Rennen live im Free-TV, jedoch nur Highlights der Qualifying-Sessions. Eurosport überträgt große Teile des Rennens und die entscheidenden Momente des Qualifyings ebenfalls im Free-TV, schaltet aber zwischendurch auf andere Sportarten um. In diesen Phasen wird das Rennen auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 fortgesetzt.

Große Teile des Rennens und ausgewählte Qualifying-Sessions sind kostenlos im Eurosport-Stream auf Joyn verfügbar. Eine vollständig kostenlose Übertragung des gesamten Rennens gibt es nicht: Der Nitro-Stream erfordert ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement, während die Eurosport-Streams über Discovery+ oder Max Sport laufen, die ebenfalls kostenpflichtig sind. Eine weitere Alternative bietet der offizielle WEC-Stream, der alle Sessions vom Training bis zum Rennen gegen Gebühr zeigt. Das Rennen selbst ist ein Marathon der Strategie und Ausdauer.

Drei Fahrer teilen sich ein Auto und wechseln sich hinter dem Steuer ab. Neben der reinen Geschwindigkeit sind vor allem Zuverlässigkeit und eine kluge Strategie entscheidend. Vor dem Start finden Trainings, Qualifying und die Hyperpole statt, in der die schnellsten Autos die Startplätze unter sich ausmachen. Drei Klassen - Hypercar, LMP2 und LMGT3 - starten gemeinsam, wobei es einen Gesamtsieger und je Klassensieger gibt.

In der Königsklasse Hypercar sind zahlreiche Ex-Formel-1-Piloten am Start, darunter Robert Kubica, Kevin Magnussen und Sébastien Buemi, die um den prestigeträchtigen Gesamtsieg kämpfen. Die Faszination von Le Mans liegt in der einzigartigen Mischung aus Geschwindigkeit, Taktik und der besonderen Atmosphäre bei Nacht, wenn die Scheinwerfer die Strecke erhellen. Die Geschichte des Rennens ist geprägt von Legenden wie Tom Kristensen, der neunmal siegte, und technologischen Meilensteinen wie dem Einsatz von Hybridantrieben.

Auch in diesem Jahr verspricht das Rennen spannende Duelle und unvorhersehbare Wendungen bis zur letzten Stunde





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