Leo Reisinger läutet mit dem ARD-Liebesfilm „24 Türchen zu dir“ die besinnliche Adventszeit ein. Mit dabei: Sohn Emilio aus der Ehe mit seiner großen Liebe Mareike.

Leo Reisinger läutet mit dem ARD-Liebesfilm „24 Türchen zu dir“ die besinnliche Adventszeit ein. Mit dabei: Sohn Emilio aus der Ehe mit seiner großen Liebe Mareike.

ARD-Star Leo Reisinger kennen viele sicherlich noch als „Toni, männlich, Hebamme“ aus der gleichnamigen Filmreihe. An der Seite von Wolke Hegenbarth punktete er damals als unkonventioneller Entbindungspfleger. Jetzt ist er wieder im Ersten zu sehen. In „24 Türchen zu dir“ spielt er den Ex-Skistar Toni, der seiner Frau ihren Herzenswunsch erfüllt. Wie passend. Leo lernte nämlich im echten Leben seine Ehefrau Mareike auf der Skipiste kennen. Bekannt wurde Leo Reisinger vor allem durch die Filmreihe „Toni, männlich, Hebamme“ mit Wolke Hegenbarth.

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Vor zwei Jahren traf BUNTE.de Leo Reisinger bei der „Weißwurstparty“ im Bio-Hotel „Stanglwirt“ zum Auftakt des legendären Hahnenkammrennens in Kitzbühel. Als wir ihn auf seine Ehefrau ansprechen, leuchten seine Augen. Mareike, die er als Animateur und Skilehrer Anfang der 2000er im „Robinson Club“ im wunderschönen Salzburger Land kennenlernte, sei seine absolute Traumfrau.