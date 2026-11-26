Mehr als 240 ausgemusterte F-15 lagern in Arizona. Ein Ex-General will prüfen lassen, ob 50 bis 60 davon für die Ukraine einsatzfähig werden können.

und Drohnen beanspruchten die ukrainischen Kampfjets stark, schreibt Deptula. Auch schnellere, düsengetriebene Drohnen erschwerten die Luftverteidigung. Die Ukraine brauche deshalb mehr Flugzeuge und genügend Personal sowie Ersatzteile, um sie dauerhaft flugbereit zu halten.

Selenskyj hatte erklärt, sein Land brauche etwa „zweieinhalbmal so viele Kampfjets in der Luft wie derzeit“. Bei einem Besuch in der Ukraine habe Deptula einen Piloten getroffen, der in zwölf Stunden fünf Einsätze geflogen und zehn russische Marschflugkörper zerstört habe. Die Einsätze binden jedoch Flugstunden, Wartungskapazitäten und knappe Luft-Luft-Raketen. Wenn F-15 einen großen Teil der Abwehr übernehmen, könnten ukrainische F-16 für andere militärische Aufgaben frei werden, argumentiert er.

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Der pensionierte Generalleutnant David Deptula fordert, bis zu 60 ausgemusterte F-15 an die Ukraine zu liefern. Die F-15C/D Eagle ist ein zweimotoriger Kampfjet, der vor allem für den Luftkampf entwickelt wurde. Viele Maschinen der US-Nationalgarde verfügten laut Deptula über ein APG-633-Radar, das Ziele weiter entfernt erfassen und zuverlässiger verfolgen könne als die Radare der ukrainischen F-16 und anderer dort eingesetzter Kampfjets. Die F-15 kann bis zu acht Luft-Luft-Raketen tragen.