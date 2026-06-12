25 Jahre Kick den Krebs: Benefizturnier in Leipzig mit prominenten Gästen

Zum 25. Mal findet das Benefizfußballturnier Kick den Krebs im Leipziger Südoststadion statt. Über 24 Teams, darunter Ex-Profis und Marco Rose, kämpfen für einen guten Zweck: Spenden für krebskranke Kinder.

Am Samstag, dem 13. Juni, feiert das Benefiz fußball turnier Kick den Krebs sein 25-jähriges Jubiläum im Südoststadion des SSV Stötteritz in Leipzig . Seit der ersten Auflage im Jahr 2001 hat sich das Turnier zu einem festen Bestandteil der Leipzig er Sport- und Benefizszene entwickelt.

Damals starteten nur vier Mannschaften, heute gehen 24 Teams an den Start, um gemeinsam Spenden für die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V. zu sammeln. Insgesamt kamen durch die Veranstaltung bereits rund 400.000 Euro zusammen, die für die psychosoziale Begleitung von an Krebs erkrankten Kindern und deren Familien verwendet werden. Initiator Markus Wulftange, ehemaliger Fußballprofi und heute Sporttherapeut bei der Elternhilfe, betont, wie wichtig die Sporttherapie für die betroffenen Kinder ist.

Was als kleine Idee begann, ist heute ein Event mit hunderten Aktiven und tausenden Besuchern, die nicht nur Fußball lieben, sondern auch Gutes tun wollen. Das Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr besonders prominent. Neben vielen ehemaligen Profis wie Perry Bräutigam, René Adler, Sebastian Heidinger, Dominik Kaiser, Peer Kluge und Torsten Kracht hat auch Ex-RB-Trainer Marco Rose seine Teilnahme zugesagt.

Rose, der aktuell mit dem AFC Bournemouth in der englischen Premier League aktiv ist, ist bereits Stammgast beim Turnier und freut sich auf das Wiedersehen mit alten Weggefährten. Die Spiele beginnen um 13.30 Uhr, und der MDR überträgt das gesamte Turnier im Livestream. Der Eintritt ist frei, sodass alle Interessierten die Möglichkeit haben, die spannenden Begegnungen zu verfolgen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Besonders gespannt sein darf man auf die Allstars-Mannschaft, die jedes Jahr für Highlights sorgt.

Auch die Leipziger Fensterputzer, Vorjahressieger mit Ex-Lok-Spieler Robert Sommer, sind wieder am Start und wollen ihren Titel verteidigen. Abseits des Rasens bietet das Turnier ein buntes Rahmenprogramm. Nach den letzten Spielen tritt die Leipziger Kultband Four Roses in der Gastronomie Oma Kuchinke direkt am Sportplatz auf. Das Turnier hat sich im Laufe der Jahre zu einem großen Klassentreffen entwickelt, bei dem alte Geschichten aufgewärmt werden und neue Freundschaften entstehen.

Die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V. leistet seit Jahrzehnten wertvolle Arbeit und begleitet betroffene Familien in schwierigen Zeiten. Mit jeder Spende, jeder Teilnahme und jedem Besuch wird diese Arbeit gestärkt. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, über die Livestream-Übertragung des MDR dabei zu sein.

Das Jubiläumsturnier verspricht ein unvergessliches Fußballfest zu werden, das zeigt, wie Sport und Gemeinschaft Gutes bewirken können. Die Organisatoren danken allen Helfern, Sponsoren und Teilnehmern, die dieses Event möglich machen. Die Vorfreude ist riesig, und das Ziel ist klar: so viele Spenden wie möglich sammeln, um den Kampf gegen den Krebs bei Kindern zu unterstützen. Ein Tag voller Emotionen, sportlicher Höchstleistungen und gelebter Solidarität - das ist Kick den Krebs





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