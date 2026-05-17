25-jährige Dortmunderin verletzt bei illegalem Autorennen

laut Polizei, bei einem illegalen Autorennen, drivers Fiat Punto mit hochgesch-eiten, schlitt in den Renault Twingo der 25-Jährigen.

Schock-Unfall am frühen Morgen: Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen ist eine 25-jährige Dortmunderin schwer verletzt worden. Der Fahrer des Unfallwagens flüchtete anschließend zu Fuß und ließ die verletzte Frau einfach zurück.

Laut Polizei raste ein Fiat Punto mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung und krachte in den schwarzen Renault Twingo der 25-Jährigen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls überschlug sich der Kleinwagen und blieb auf der Seite liegen. Während Rettungskräfte die Verletzte versorgten, machte sich der mutmaßliche Unfallverursacher aus dem Staub. Diemusste die Frau aus dem zerstörten Auto befreien.

Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben zum Glück nicht. Das Auto des Unfallverursachers wurde wenig später verlassen in der Nähe des Unfallortes entdeckt. Es war ein Fiat Punto, mit dem der vermeintliche Unfallverursacher über die Kreuzung gerast war und den Unfall verursacht hatte.

Das Fahrzeug ist im Kreis Warendorf, genauer in Beckum, zugelassen. Die Ermittler gehen derzeit von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aus. Nach der aktuellen Gesetzeslage kann bereits extrem schnelles Fahren als illegales Rennen gewertet werden – selbst wenn der Fahrer allein unterwegs war und "gegen die Zeit" rase. Wegen der Rätselbasierten Spuren und der möglichen Unfallursache rückte ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team an.

Mit moderner Messtechnik sicherten Experten stundenlang Spuren für ein mögliches Der Körner Hellweg wurde ab 6.37 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wegen der aufwendigen Unfallaufnahme kam es über Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer läuft weiterhin





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