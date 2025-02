2500 Jahre alte Grabmalereien enthüllen Einblicke in das Leben und die Wirtschaft einer etruskischen Familie

In Italien wurden 2500 Jahre alte Grabmalereien entdeckt, die einen Blick auf das Leben und die Wirtschaft einer etruskischen Familie geben. Die Funde stammen aus einer Nekropole in Tarquinia und zeigen Szenen mit tanzenden Männern und Frauen, einem Flötenspieler und einer Schmiede. Die Malereien deuten darauf hin, dass die Familie aus der Metallverarbeitung ihren Reichtum schöpfte. Es wird vermutet, dass die anderen Szenen Zeremonien darstellen könnten, die bei etruskischen Begräbnissen abgehalten wurden.

In Italien wurden 2500 Jahre alte Grabmalereien entdeckt. Die Malereien stammen aus einem Grab in der Nekropole von Tarquinia , etwa 72 Kilometer nordwestlich von Rom. Die entdeckt wurden die Wandmalereien zeigen Szenen mit tanzenden Männern und Frauen neben einem Flötenspieler. Einmal mehr ermöglicht uns die Einbeziehung einer einzigartigen Schmiedeszene einen Blick auf die wirtschaftlichen Quellen des Reichtums dieser Familie, die offensichtlich in der Metallverarbeitung tätig war.

Andere Szenen in den Wandmalereien könnten Zeremonien darstellen, die bei Begräbnissen abgehalten wurden. Das Fehlen von Inschriften, menschlichen Überresten und Grabbeigaben deutet darauf hin, dass das Grab geplündert wurde. Die Stätte liegt unter einem bereits eingestürzten Grab und befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Etrusker, auch Tusci oder Rasenna genannt, lebten im Gebiet des heutigen Mittelitaliens, genauer gesagt in der Toskana, Umbrien und Latium. Ihre Kultur lässt sich bis etwa 800 v. Chr. zurückverfolgen und bestand bis in die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr., bevor sie weitgehend in der römischen Kultur aufging. Die Entwicklung der etruskischen Kultur kann unter anderem auf die Villanova-Kultur und verschiedene Einflüsse aus Kleinasien und dem Mittelmeerraum zurückgeführt werden. Um 600 v. Chr. erreichten die Etrusker den Höhepunkt ihrer Macht und beherrschten zusammen mit den Karthagern den westlichen Mittelmeerraum. Sie gründeten Städte und entwickelten eine reiche Kultur, die stark von griechischen Einflüssen geprägt war. Trotz ihrer Blütezeit begann nach militärischen Niederlagen gegen griechische und römische Streitkräfte ihr Niedergang. Im Jahr 396 v. Chr. eroberte Rom die Stadt Veji und leitete damit den allmählichen Verlust der etruskischen Unabhängigkeit ein.





