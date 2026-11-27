9 Jahre nach Release zieht Lego den Stecker. Jetzt könnt ihr noch sparen.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Der Lego-Millennium-Falke gilt seit dem Release im Jahr 2017 als eines der besten Lego-Star-Wars-Sets überhaupt. Die Ära des riesigen Klemmbaustein-Falken nähert sich jetzt ihrem Ende. Das Lego-Set wird zum Jahresende offiziell aus dem Verkauf genommen. Lego selbst spricht im eigenen Shop von der „letzten Gelegenheit“.

Advertisement

Advertisement

Das Modell ist jetzt vom 27. November bis 30. November im Angebot und kostet Es ist gut möglich, dass der Preis nach dem Verkaufsende auf dem Gebrauchtmarkt schnell steigen wird. Ein Vorgängermodell gehört inzwischen Der Bausatz besteht aus 7.541 Einzelteilen und richtet sich an Bastler ab 16 Jahren.