26-Jährige sagt: „Ich will nicht mehr arbeiten!“

Anna, eine 26-jährige YouTuberin, veröffentlichte ein Video mit dem Titel „Ich will nicht arbeiten.“ Darin erklärt sie, dass die 40-Stunden-Woche für sie veraltet ist und sie nicht mehr in einem System arbeiten will, welches Produktivität über alles stellt.

26-jährige Anna, die auf YouTube unter dem Namen anna anderswo aktiv ist, veröffentlichte am 6. Februar 2025 ein Video mit dem Titel „Ich will nicht arbeiten.“ Darin erklärt sie, dass sie das klassische Modell einer Woche mit 40 Stunden Arbeitszeit für nicht mehr zeitgemäß hält. Sie kritisiert ein System, das Produktivität über alles stellt und sagt, sie will nie wieder 40 Stunden pro Woche arbeiten.

Anna, die selbst als pädagogische Fachkraft in einer Kinderwohngruppe arbeitet, findet, dass die 40-Stunden-Woche ein Fortschritt gegenüber den Arbeitsbedingungen der Industriellen Revolution war, aber heute nicht mehr zeitgemäß sei. Sie erklärt, dass die Arbeitswelt sich gewandelt habe und die mentale Belastung heute genauso groß sei wie die physische Belastung früher. Gerade die Arbeit im sozialen Bereich sei so kräftezehrend, dass viele Menschen sie gar nicht bis zum Rentenalter durchhalten würden. Die Freizeit gehe laut Anna bei vielen Menschen dafür drauf, sich von der Arbeit zu erholen. Für Hobbys bleibe oft wenig Zeit oder Energie. Als Konsequenz hat die 26-Jährige die Arbeitsstunden in ihrem Job bereits reduziert. Doch so eine Lösung sei nicht für alle möglich. Anna ist der Meinung, dass ein gesellschaftliches Umdenken erforderlich sei. Das Video von Anna erhielt in etwas über einer Woche 95.000 Aufrufe und löste viele Diskussionen aus. Viele Menschen erkennen sich in ihren Aussagen wieder und schreiben in den Kommentaren, dass sie ebenfalls nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen. Andere Nutzer kritisieren Annas Aussagen und finden, dass sie „absolut nicht belastbar“ sei oder „völlig falsche Jobs aus“ suche. Einige Nutzer schreiben auch, dass junge Menschen einfach nicht richtig arbeiten wollen. Doch viele finden, dass die Arbeit heute einfach viel weniger lohnend sei als früher. Sie schreiben, dass man sich früher mit einem schlecht bezahlten Job ein Haus leisten konnte und so auf etwas hinarbeiten konnte. Heutzutage sei so ein Wunsch unrealistisch.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

40-Stunden-Woche Arbeitszeit Zukunft Der Arbeit Produktivität Burnout Freizeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Ich, Ich, Ich“: Rhetorik-Experte zerlegt Scholz' Auftritt und kürt den SiegerIm Kanzler-Duell mit vertauschten Rollen macht Friedrich Merz Sympathiepunkte, Olaf Scholz lässt Authentizität vermissen. Rhetorik-Experte Michael Ehlers sieht einen Sieger und vermisst etwas bei beiden Kandidaten.

Weiterlesen »

Kiel: 91-Jährige in Vonovia-Wohnung gefangen – „Manchmal mag ich schon gar nicht mehr leben”Seit Wochen sind die Bewohner, mehrheitlich Rentner, des siebenstöckigen Vonovia-Hauses von der Außenwelt abgeschnitten. Der Grund: ein defekter Aufzug. Das hat schlimme Folgen.

Weiterlesen »

Was ich lernte, als ein Fremder meine 7-Jährige Tochter in seine Wohnung lockte„Wie konnte das passieren?“, fragten mein Mann und ich uns immer wieder. Wir hatten unseren Kindern doch schon oft gesagt, dass sie nie mit Fremden mitgehen dürfen. Und doch war es passiert. Was ich aus diesem Schockerlebnis gelernt habe, möchte ich mit anderen Eltern teilen.

Weiterlesen »

„Ich bin eine Überlebenskünstlerin“: 70-jährige lebt im Auto, weil Mieten zu hoch sindJeden Tag um fünf Uhr öffnet Beth das Fenster ihres Chevrolet Equinox und packt ihren Schlafsack zusammen. Weil die Mieten zu hoch sind, lebt die 70-Jährige im Auto.

Weiterlesen »

Habeck: „Ich habe getan, was ich tun konnte – aber es hat am Ende nicht gereicht“Robert Habeck beschreibt im „MUT-Podcast“ die aktuelle Wirtschaftslage als „tiefe strukturelle Krise“ und warnt vor den Folgen für die Demokratie. Dann zieht er ein persönliches Fazit zu seiner Performance als Wirtschaftsminister – das überrascht und ernüchtert zugleich.

Weiterlesen »

Habeck: „Ich habe getan, was ich tun konnte – aber es hat am Ende nicht gereicht“Robert Habeck beschreibt im „MUT-Podcast“ die aktuelle Wirtschaftslage als „tiefe strukturelle Krise“ und warnt vor den Folgen für die Demokratie. Dann zieht er ein Fazit zu seiner Arbeit als Wirtschaftsminister.

Weiterlesen »