Direkt nach Start stürmte das Film-Comeback von Jared Padalecki bereits in zahlreichen Ländern die Netflix-Charts. Jetzt liegen auch die offiziellen Abrufzahlen vor und unterstreichen, was für ein Hit die Komödie mit dem „Supernatural“-Star ist.

Direkt nach Start stürmte das Film-Comeback von Jared Padalecki bereits in zahlreichen Ländern die Netflix-Charts. Jetzt liegen auch die offiziellen Abrufzahlen vor und unterstreichen, was für ein Hit die Komödie mit dem „Supernatural“-Star ist.

, dass der Film kurz nach Start in unglaublichen 72 Ländern, darunter auch Deutschland, die Streaming-Charts anführte. Wie groß der Erfolg tatsächlich ist, zeigen jetzt aber die offiziellen Zahlen von Netflix. Satte 27,6 Millionen Mal wurde „Guarding Stars“ demnach allein in seinen ersten fünf Tagen auf Netflix abgerufen . Damit setzte sich die romantische Komödie mit deutlichem Abstand an die Spitze der weltweiten Netflix-Charts für englischsprachige Filme in der Woche vom 16. bis 22.

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November 2026. Auf dem zweiten Platz landete der Thriller „What's On Netflix“ mit Lindsay Lohan in seiner ersten Woche ein besseres Ergebnis erzielen. Die romantische Komödie brachte es 2024 auf 32,4 Millionen Abrufe.

“ eindeutig hinter sich. Besonders deutlich wird der Erfolg im Vergleich zu den beiden zuvor veröffentlichten Weihnachtsfilmen von Netflix in diesem Jahr: „“ kamen bei ihren jeweiligen Starts lediglich auf 8,6 beziehungsweise 6,1 Millionen Abrufe.

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„Guarding Stars“ wurde in seinen ersten fünf Tagen damit fast doppelt so oft gestreamt wie die beiden Filme in ihren jeweiligen Debütwochen zusammen. ) keinen Verdacht schöpft, gibt Hannah sich kurzerhand als seine Freundin aus. Dass aus der vorgetäuschten Beziehung bald echte Gefühle werden könnten, versteht sich angesichts des Genres der romantischen Weihnachtskomödie natürlich von selbst. Seit mehr als 25 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien.

Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" und alles, was gerade im Kino läuft. Überraschung: Arnold Schwarzeneggers Sohn ist in der Fortsetzung der einst meistgeschauten Serie der Welt dabei Netflix hat die Serie gerettet, jetzt gibt's den Trailer: In "The Murder Of JonBenét Ramsey" geht es um einen der berüchtigsten Mordfälle Amerikas