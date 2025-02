27 Jahre alter PC: KI-Experiment zeigt geringe Hardware-Anforderungen

Ein Experiment an der Universität Oxford demonstriert, dass KI-Modelle auch auf sehr alter Hardware, wie einem PC mit Windows 98 und einem Pentium II Prozessor, erfolgreich ausgeführt werden können. Mit nur 128 MB RAM wurde ein Large-Language-Modell in der Lage gesetzt, kurze Texte zu generieren und so die geringe Hardware-Komponente für den Einsatz von KI hervorzuheben.

Künstliche Intelligenz ist in den letzten Jahren zu einem allgegenwärtigen Thema geworden und Hersteller wie Nvidia erzielen große Gewinne mit auf KI ausgerichteter Hardware . Doch wenn es um die lokale Verarbeitung von KI-Anfragen geht, hat ein Forscherteam der Universität Oxford einen bemerkenswerten Erfolg mit sehr alter und langsamer Hardware erzielt.

Das Team demonstrierte, dass ein PC mit einem Pentium II Prozessor mit 350 MHz, 128 MB RAM und Windows 98 in der Lage ist, ein KI-Modell erfolgreich auszuführen. Dieses Modell besteht aus insgesamt 260.000 Parametern und wurde vom alten PC mit einer Geschwindigkeit von 39,31 Token pro Sekunde berechnet. Im Vergleich dazu beträgt die Berechnungssgeschwindigkeit eines Modells mit einer Milliarde Parametern nur 0,0093 Token pro Sekunde.Die KI-Anwendungen, die mit dieser Hardware erfolgreich durchgeführt werden, sind zwar nicht so komplex wie die von modernen KI-Systemen, sie demonstrieren jedoch das Potenzial, KI-Modelle auch auf älteren und weniger leistungsstarken Systemen zu betreiben. Die Forscher verwendeten ein Large-Language-Modell, das in der Lage ist, kurze, einigermaßen kohärente Texte (auch wenn sie nicht wirklich sinnvoll sind) zu generieren. Als Beispiel verfasste die KI auf dem Windows-98-PC eine kurze Geschichte, die, wenn auch etwas seltsam, einigermaßen kohärent war. Der Text enthält ein paar grammatikalische Fehler und die Geschichte ist nicht wirklich logisch, aber es zeigt, dass auch ältere Hardware in der Lage ist, grundlegende KI-Aufgaben zu erfüllen. Die niedrigen Hardware-Anforderungen, die für die Ausführung dieses KI-Modells erforderlich sind, sind bemerkenswert und könnten wichtige Auswirkungen auf die Weiterentwicklung und den Einsatz von KI haben. Zum einen könnten sie die Hürden für den Einstieg in die KI-Forschung und -Entwicklung senken, da weniger leistungsstarke Hardware erforderlich wäre. Zum anderen könnten sie den Energieverbrauch von KI-Systemen reduzieren, was sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich vorteilhaft wäre. Die Forscher sehen in ihren Ergebnissen einen wichtigen Schritt in Richtung einer breiteren Verfügbarkeit und einem nachhaltigeren Einsatz von KI





GameStar_de / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KI Künstliche Intelligenz Hardware Windows 98 Pentium II Large-Language-Modell Oxford Universität Energieverbrauch Nachhaltigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steam Hardware-Survey 2024: Ein Blick in die Gamer-HardwareDie jährliche Steam Hardware-Survey liefert Einblicke in die Hardware-Präferenzen der Gamer-Community. Windows dominiert weiterhin als Betriebssystem, während Nvidia bei Grafikkarten die Führung behält. Interessante Unterschiede zur ComputerBase-Umfrage zeichnen sich ab.

Weiterlesen »

iX-Workshop: Erfolgreiche Umsetzung der BSI-Anforderungen für KRITIS-BetriebeVon der Theorie in die Praxis – Als KRITIS-Betreiber die Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes des BSI erfolgreich umsetzen.

Weiterlesen »

So erhalten Sie einen Kredit: Die entscheidenden Anforderungen im ÜberblickEin Kredit kann Träume wahr machen, doch die Hürden sind oft hoch. Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, um grünes Licht von der Bank zu bekommen? Wir beleuchten die entscheidenden Kriterien und verraten, wie Sie Ihre Chancen auf eine Zusage verbessern können.

Weiterlesen »

iX-Workshop: NIS 2: Anforderungen und VorgabenErhalten Sie praxisnahe Einblicke in die effektive Umsetzung von NIS2 und dem deutschen NIS2UmsuCG.

Weiterlesen »

Laptop Kaufen: Anforderungen und WünscheDieser Text beschreibt die Anforderungen und Wünsche an einen neuen Laptop. Der Fokus liegt auf der gewerblichen Nutzung mit CAD- Software und einigen programmierenden Aufgaben. Zusätzliche Details umfassen die bevorzugte Displaygröße, Speicherkapazität, Anschlüsse und Budget.

Weiterlesen »

Windows 11 Anforderungen: Upgrade oder Komponenten-Austausch?Der Autor hat einen Desktop-PC aus dem Jahr 2016 und möchte diesen nicht durch Windows 11 ersetzen, da die Hardwareanforderungen exorbitant hoch sind. Er fragt nach Alternativen, um weiterhin Viren- und Systemschutz zu erhalten, z.B. durch einen Prozessor-Upgrade.

Weiterlesen »