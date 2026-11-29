Bei einem Streit wird einer der beiden Kontrahenten verletzt. Der andere flieht. Was der Auslöser des Konflikts war, ist bislang unklar. Das Opfer überlebt den Angriff nicht.

Bei einem Streit wird einer der beiden Kontrahenten verletzt. Der andere flieht. Was der Auslöser des Konflikts war, ist bislang unklar. Das Opfer überlebt den Angriff nicht.

Hamburg - Nach einer Auseinandersetzung in Hamburg-Rahlstedt ist ein 27-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von einem anderen Mann erschossen, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend mit einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Grunewaldstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit.

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Dieser eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Tatverdächtige dem 27-Jährigen in den Oberkörper schoss. Anwohner wurden durch ein Knallgeräusch aufmerksam und fanden den Schwerverletzten im Hauseingang. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Notruf, hieß es. Rettungskräfte brachten den Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus.