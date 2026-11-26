Er soll sich von der Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin im Schlaf gestört gefühlt haben und handgreiflich geworden sein. Jetzt ist der 27-Jährige wegen Mordes angeklagt.

Er soll sich von der Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin im Schlaf gestört gefühlt haben und handgreiflich geworden sein. Jetzt ist der 27-Jährige wegen Mordes angeklagt.

Dessau-Roßlau - Nach dem gewaltvollen Tod einer Sechsjährigen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beginnt am 8. Dezember der Prozess gegen den damaligen Lebensgefährten der Mutter des Mädchens. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen heimtückischen sowie Mord aus niedrigen Beweggründen vor, wie das Landgericht Dessau-Roßlau mitteilte. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen soll er das Kind heftig geschüttelt und zu Boden geworfen haben, weil er sich von ihr im Schlaf gestört fühlte.

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Das Kind soll das Bewusstsein verloren haben. Zwei Tage nach einer Notoperation starb die Sechsjährige in einer Klinik. Den Angaben zufolge wurde als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt, das zu einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall führte. Über den gesamten Körper verteilt seien vorwiegend frische Hautunterblutungen und Abschürfungen als Folgen stumpfer Gewalteinwirkung festgestellt worden.