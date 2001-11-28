Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA erschütterten die ganze Welt. Schnell stellte sich heraus, dass einige der Attentäter jahrelang in Hamburg gelebt hatten - auch 'Todespilot' Mohammed Atta. Am 28. November 2001 'Terrorhelfer' Motassadeq in Hamburg verhaftet.

Kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York City und das Pentagon bei Washington am 11. September 2001 bricht auch für die Hamburg er Polizei der Ausnahme-Zustand aus.

Noch am selben Abend kommt das erste Gerücht auf, dass eine Spur der Attentäter nach Hamburg führt. Am folgenden Tag gegen 22.20 Uhr ist es dann offiziell: Im Lagezentrum der Hamburger Polizei geht eine Liste des FBI mit den Namen der mutmaßlichen Attentäter aus der Hansestadt ein. Eine Abfrage des Melderegisters offenbart: Die Verdächtigen sind tatsächlich in Hamburg registriert. Die Anschläge vom 11.

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September 2001 liegen inzwischen 25 Jahre zurück. NDR Info zeigt, welche Folgen der Tag bis heute hat. Mohammed Atta gilt als Anführer der"Todespiloten" vom 11. September 2001.