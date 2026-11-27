Drei ETFs mit Value-Ansatz haben in den letzten drei Jahren bis zu 28,3 % jährliche Rendite erzielt. Besonders der iShares Edge MSCI EM Value sticht hervor.

Diese drei ETFs setzen im Schnitt auf sehr günstige Aktien und das mit viel Erfolg. Bis zu 28 Prozent Rendite pro Jahr waren in den vergangenen drei Jahren für Anleger drin.

Auf diese Indexfonds lohnt sich ein genauerer Blick. Wer auf ETFs setzt, hat bei Produkten wie dem MSCI World oft ein Problem: hohe Konzentration in einigen wenigen, hoch bewerteten Aktien. Doch das gilt nicht für alle Indexfonds. Es gibt auch einige, die bewusst auf günstige Titel setzen und damit sogar viel bessere Renditen erwirtschaften als die meisten Welt-ETFs.

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, der zwar auf das Aktienuniversum des MSCI World setzt, sich aber nur die Werte herausgreift, die auf Basis eines Kennzahlenmixes zu niedrigen Bewertungen notieren. Das aktuelle Index-KGV des Produktes liegt übrigens bei 9,2. Mit dieser Strategie hat der ETF eine annualisierte Rendite von 24,6 Prozent in den vergangenen drei Jahren geschafft.. Dieser setzt auf günstig bewertete Aktien aus den USA.