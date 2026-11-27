Wärmepumpen im Wasser, schwimmende Turbinen: Neue technische Ideen helfen, in Flüssen nachhaltige Energie zu erzeugen. Welchen Beitrag zur Energiewende kann das leisten?

Wärmepumpen im Wasser, schwimmende Turbinen: Neue technische Ideen helfen, in Flüssen nachhaltige Energie zu erzeugen. Welchen Beitrag zur Energiewende kann das leisten?. Die drei Großstädte sind Vorreiter für eine neue Technik, mit der in Flüssen saubere Energie erzeugt wird.

Aquathermie heißt das Verfahren, das der Mannheimer Versorger MVV Energie seit rund drei Jahren nutzt. Das Prinzip: Flusswasser-Wärmepumpen können Wohnungen beheizen. Im Wärmetauscher gibt das Flusswasser Wärme an ein Kältemittel ab, das dabei schon bei niedriger Temperatur und geringem Druck verdampft. Ein Kompressor verdichtet den Dampf, wodurch Druck und Temperatur steigen.

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Anschließend kondensiert der Dampf wieder und gibt die Wärme bei höherer Temperatur an das Fernwärmenetz ab. Der Kompressor läuft mit Strom.