Das Landgericht Gera hat einen 29-jährigen Lehrer aus Neustadt an der Orla wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs und Jugendpornografie zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Ein 29-jähriger Lehrer aus Neustadt an der Orla hat vor dem Landgericht Gera eine mehrjährige Freiheitsstrafe verbüßen müssen. Das Gericht verhängte am Freitag eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren gegen den Mann, da er in mehreren schweren Fällen strafrechtlich relevant geworden ist. Die Verurteilung basiert auf der festgestellten Schuld an sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen, dem Herstellen von jugendpornografischen Inhalten sowie sexueller Belästigung. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine härtere Strafe gefordert, doch das Gericht entschied sich für die mittlere Gangart der möglichen Sanktionen.

Detaillierte Straftatbestände und Fallumstände

Die Richter stellten fest, dass der Angeklagte in 20 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen schuldig ist. Zudem wurde er für 17 Fälle der Herstellung von jugendpornografischen Inhalten verurteilt. Die Anklagebehörden waren von mehreren minderjährigen Schülerinnen ausgegangen, die dem Lehrer zum Opfer fielen. Mit einigen dieser Schülerinnen gab es einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, was dennoch als Missbrauch von Schutzbefohlenen gewertet wurde. Zwei weitere Schülerinnen wurden durch Berührungen und Küsse sexuell missbraucht. Eine weitere Schülerin erlitt eine verbale Belästigung durch den Pädagogen.

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Neben den direkten Übergriffen spielte der Besitz und die Anfertigung von Bildern eine zentrale Rolle in der Beweisführung. Der Lehrer befand sich im Besitz zahlreicher Aufnahmen, die er selbst von den Schülerinnen anfertigte oder die ihm zugesandt wurden. Diese Dokumente dienten als wesentliche Indizien für die Schwere der Vergehen und die systematische Natur der Taten. Das Gericht wog diese Faktoren gegen die geständige Haltung des Angeklagten bei der Urteilsfindung.

Positionen der Prozessbeteiligten und Verfahrensverlauf

Die Rechtslage im Verfahren zeigte deutliche Spannungen zwischen den Seiten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren beantragt. Auf der anderen Seite plädierte die Verteidigung des Angeklagten lediglich für vier Jahre und sechs Monate. Das Gericht fiel mit den sechs Jahren in das Urteil damit zwischen diese beiden Extremwerte. Das Urteil ist aktuell noch nicht rechtskräftig, was bedeutet, dass gegen das Urteil rechtliche Mittel eingelegt werden können.

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Die Vorwürfe gegen den 29-jährigen Lehrer waren bereits im Jahr 2023 öffentlich geworden. Zwei Schüler des Orlatal-Gymnasiums hatten in einem Podcast über entsprechende Gerüchte berichtet. Diese öffentliche Diskussion führte dazu, dass die Schulleitung aktiv wurde und das Schulamt informierte. Auch Gespräche mit den betroffenen Schülern, deren Eltern und dem Lehrer selbst wurden geführt. Der Lehrer klagte jedoch zunächst auf Unterlassung der Berichterstattung.

Auswirkungen auf Schule und berufliche Zukunft

Die rechtlichen Konsequenzen gingen über die reine Haftstrafe hinaus. Das Gericht verhängte zusätzlich ein fünfjähriges Berufsverbot für lehramtsbezogene Tätigkeiten. Dieses Verbot soll verhindern, dass der Verurteilte in naher Zukunft wieder in einer Position arbeitet, in der er Kontakt zu Minderjährigen hat. Die öffentliche Debatte um den Podcast führte dazu, dass die Schüler ihre Sendung löschen mussten, da eine einstweilige Verfügung des Lehrers Bestand hatte.

Am 12. November, dem Prozessauftakt, legte der Angeklagte ein Geständnis ab. Diese Aussage ermöglichte es, das Verfahren deutlich zu verkürzen. Der Lehrer zeigte sich reumütig und betonte, dass er sich selbst nicht erklären könne, wie weit er gegangen ist. Er kündigte an, sich einer Therapie unterziehen zu wollen, um seine Probleme zu bewältigen. Die Kombination aus Haftstrafe und Berufsverbot markiert ein Ende seiner Karriere im Schuldienst in Thüringen.