2CRSi CEO Alain Wilmouth adressiert Revisionsbemerkung und bestätigt Ziele

2CRSi-CEO Alain Wilmouth erklärt die Revisionsbemerkung, betont reale Umsätze von 425 Mio. EUR und bestätigt das Ziel von einer Milliarde EUR für 2026/27.

Strasbourg, 1. November 2026 - Der CEO und Gründer von 2CRSi, Alain Wilmouth, hat sich in einem offenen Brief an die Aktionäre gewandt, nachdem am 30. Oktober 2026 bekannt wurde, dass der Abschlussprüfer keine Zertifizierung der Finanzbericht e erteilen konnte. Wilmouth übernimmt die volle Verantwortung für Mängel in internen Verfahren und unpräzise Kommunikationen, versichert jedoch die Echtheit der Einnahmen und die Bestätigung der Umsatzziele für das kommende Geschäftsjahr.

Übernahme der Verantwortung für interne Mängel

Der Gründer und Vorsitzende des Unternehmens räumt ein, dass das Geschäftswachstum von 75 Prozent innerhalb eines Jahres die internen Kontrollen überforderte. Er gibt zu, dass große Transaktionen ohne die erforderliche Dokumentation durchgeführt wurden und Kommunikationen nachlässig waren. Trotz dieser admitted Fehler betont er, dass die Verkäufe real sind und dass unabhängige Experten bestätigten, dass die ausstehenden Beträge tatsächlich eingegangen sind. Die Verantwortung für diese Lücken sieht er bei sich selbst als Chief Executive Officer.

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Bestätigung der Umsatzziele und finanzielle Lage

Trotz der rechtlichen Unsicherheiten bekräftigt das Management sein ambitioniertes Ziel für das Geschäftsjahr 2026/27. Der Umsatz von einer Milliarde Euro wird bestätigt, wobei der Rahmenvertrag über 610 Millionen US-Dollar nicht in diese Berechnung einfließt. Die Priorität liegt weiterhin auf der Verbesserung der Margen. Zudem meldet das Unternehmen, dass Kunden weiterhin Bestellungen aufgeben und die Ambitionen des Unternehmens intakt bleiben, was auf eine anhaltende Marktnachfrage hindeutet.

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Unabhängige Prüfung und Transparenzmaßnahmen

Um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, hat das Unternehmen seit Juli unabhängige Gutachter beauftragt, die die Transaktionen überprüft haben. Dabei wurden 32,5 Millionen Euro vom Umsatz abgezogen, um rechtliche Risiken abzudefnen. Seit dem 1. Oktober steht zudem ein vierter Vollzeitanwalt für Compliance zur Verfügung, und zwei neue US-amerikanische Anwaltskanzleien wurden für Handels- und Exportkontrollen engagiert. Diese Maßnahmen sollen zukünftige Fehler vermeiden.

Planung der Hauptversammlung und investor relations

Für den 3. November 2026 ist eine Konferenzschaltung mit professionellen Investoren und Analysten geplant, deren Aufnahme öffentlich zugänglich sein wird. Anschließend findet eine Videoveranstaltung für alle Aktionäre statt, um Fragen zu klären. Vor der Hauptversammlung am 17. Dezember wird ein unabhängiger Sachverständiger einen Wertgutachten für Design-Dienstleistungen erstellen, über den abgestimmt werden wird. Wilmouth und HAW werden sich an dieser Abstimmung nicht beteiligen.