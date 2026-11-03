2CRSi liefert 83 NVIDIA-HGX-Server an Exaion für KI-Infrastruktur

2CRSi erhält Auftrag über 60 Millionen Euro von Exaion für 83 NVIDIA-HGX-B300-Server. Lieferung bis Ende 2026 zur Stärkung souveräner KI in Frankreich und Kanada.

Der französische Serverhersteller 2CRSi hat einen verbindlichen Auftrag im Wert von über 60 Millionen Euro erhalten. Der Auftraggeber ist der Rechenzentrumsbetreiber Exaion, der seit 2021 strategischer Partner von 2CRSi ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung liefert 2CRSi insgesamt 83 High-Performance-Server der Modelle NVIDIA HGX B300. Die Auslieferung der gesamten Hardware erfolgt bis zum Jahresende 2026.

Strategische Partnerschaft seit 2021 vertieft

2CRSi und Exaion bauen ihre Zusammenarbeit aus, um die digitale Souveränität und KI-Kapazitäten zu stärken. Die Kooperation basiert auf komplementären Stärken: 2CRSi liefert sein Know-how beim Design energieeffizienter Server und innovativer Immersionskühlung. Exaion bringt Erfahrung in Rechenzentrumsinfrastruktur, Cloud-Diensten und hochleistungsfähiger Computertechnik ein. Diese Allianz zielt darauf ab, nachhaltige digitale Infrastrukturen mit geringem ökologischen Fußabdruck bereitzustellen.

Also read Erste Schätzungen: NVIDIA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lieferzeiten und operative Details

Die Auslieferung der 83 Server ist in einem präzisen Zeitplan bis Ende 2026 gegliedert. Die ersten 17 Einheiten gehen in der ersten Novemberwoche 2026 in Betrieb. Bis zum Ende des Monats November folgen 33 weitere Server. Die abschließenden 33 Einheiten werden vor Ende Dezember 2026 an Exaion übergeben. Diese beschleunigten Lieferungen demonstrieren die Produktionskapazitäten von 2CRSi bei der Herstellung in Frankreich.

Digital Sovereignty und KI-Inferenz

Exaion nutzt die neue Hardware, um von Modellschulungen zu privater lokaler KI-Inferenz zu erweitern. Fatih Balyeli, CEO von Exaion, betont, dass diese Technologie entscheidend ist, um strategische Daten vollständig unter Kontrolle zu behalten. Die Infrastruktur ermöglicht es Unternehmen, KI-Vorteile zu nutzen, ohne die Hoheit über sensible Informationen zu verlieren. Diese Sicherheitsarchitektur ist ein Kernanliegen für Organisationen, die auf vertrauenswürdige KI-Anwendungen angewiesen sind.

Advertisement

Marktimpact und Zukunftsausblick

Alain Wilmouth, Vorsitzender und CEO von 2CRSi, hob die Bedeutung des Auftrags für das Wachstum des Unternehmens hervor. Der Auftrag bestätige das Vertrauen der Kunden und Lieferanten in die französischen Technologien. Mit mehr als 80 Servern, die noch im laufenden Jahr ausgeliefert werden, positioniert sich 2CRSi als führender Anbieter next-generation Computing. Die Lösungen verbinden künstliche Intelligenz mit hoher Energieeffizienz und unterstützen die digitale Transformation international.

Exaion expandiert mit 300 MW Kapazität

Exaion, ein Spin-off des EDF Pulse Incubation Programms aus dem Jahr 2020, plant massive Kapazitätserweiterungen. Der Anbieter betreibt aktuell vier Rechenzentren in Frankreich und Kanada. Das Ziel besteht darin, eine Gesamtkapazität von 300 Megawatt zu erreichen. Davon sollen 20 Megawatt bereits im Jahr 2027 in Betrieb gehen. Exaion unterstützt Industrien dabei, ihre digitale Transformation verantwortungsvoll und nachhaltig voranzutreiben, indem es alte Supercomputer aufrüstet und Abwärme zurückgewinnt.