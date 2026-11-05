2CRSi SA: Kapitalstruktur und Stimmrechtsbericht für Oktober 2026

2CRSi SA publiziert monatliche Daten zur Kapitalstruktur. Stand 31.10.2026: 22.596.441 Aktien und fast 28,85 Mio. Stimmrechte. Einblicke in die französische KI-Hardware-Firma.

Die französische Technologiefirma 2CRSi SA hat am 05. November 2026 einen regulierungsrechtlichen Monatsbericht über die Gesamtzahl der Stimmrechte und Aktien veröffentlicht, der sich auf den Stand vom 31. Oktober 2026 bezieht. Dieses Dokument dient der transparenten Information der Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörden über die aktuelle Struktur des Eigenkapitals der Gesellschaft. Die Mitteilung erfolgte im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben des französischen Handelsrechts und der Finanzmarktaufsicht.

Kapitalstruktur nach deutschem Recht

2CRSi SA verzeichnet zum Stichtag 31. Oktober 2026 insgesamt 22.596.441 Aktien, die das Aktienkapital der Gesellschaft bilden. Dieser Bestand bildet die rechnerische Grundlage für die Ermittlung der vorhandenen Stimmrechte im Rahmen der Hauptversammlungen und anderer unternehmensrechtlicher Entscheidungen. Die präzise Angabe dieser Zahl ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, da sie direkt mit der Höhe der potenziellen Beteiligungsquoten und dem Einfluss auf die Unternehmensführung verknüpft ist. Diese Zahlen spiegeln den Status quo der firmeneigenen Kapitalausstattung wider.

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Umfang der theoretischen Stimmrechte

Die Gesamtzahl der theoretischen Stimmrechte beläuft sich auf 28.851.733. Dieser Wert übersteigt die reine Anzahl der Aktien, was darauf hinweist, dass nicht jede Aktie über ein einzelnes Stimmrecht verfügt oder dass bestimmte Aktienklassen oder Mechanismen unterschiedliche Stimmrechte verleihen. Die Existenz einer höheren Zahl an Stimmrechten im Vergleich zu Aktien legt strukturelle Besonderheiten in der Kapitalausstattung von 2CRSi SA nahe, die in der Praxis der Unternehmensentscheidungen relevant sein können. Analysten und Aktionäre müssen diese Diskrepanz bei der Bewertung der Stimmverhältnisse sorgfältig berücksichtigen.

Berechtigtes und ausübares Stimmrecht

Die Anzahl der tatsächlich ausübbaren Stimmrechte beträgt 28.832.745. Die Differenz zwischen den theoretischen und den ausübbaren Rechten resultiert aus dem Abzug von Aktien ohne Stimmrecht, wie zum Beispiel eigenen Aktien im Besitz der Gesellschaft (Eigenbestände). Diese Nuance ist wichtig, da sie die reale Machtverteilung in der Generalversammlung widerspiegelt. Nur die ausübbaren Stimmrechte entscheiden letztendlich über die Beschlussfassungen, während die nicht stimmberechtigten Titel in dieser Hinsicht stumm sind.

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Regulatorischer Rahmen und Compliance

Die Veröffentlichung basiert auf Artikel L.233-8-II des französischen Handelsrechtsgesetzbuchs und Artikel 223-16 der Allgemeinen Verordnung der Autorité des Marchés Financiers (AMF). Diese gesetzlichen Grundlagen verpflichten börsennotierte Unternehmen in Frankreich zur regelmäßigen Offenlegung von Informationen über das Aktienkapital und die Stimmrechte. 2CRSi SA erfüllt diese Pflicht, indem es die Daten monatlich über den EQS Group Dienst übermittelt, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer zeitnah und genau informiert sind. Dies dient der Wahrung der Marktintegrität und der Chancengleichheit für alle Anleger.

Hintergrund zum Technologieunternehmen 2CRSi SA

2CRSi SA wurde im Jahr 2005 in der französischen Stadt Straßburg gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungscomputern und KI-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen ist seit Juni 2018 an der Börse notiert, zunächst im regulierten Markt von Euronext Paris und seit November 2022 im Segment Euronext Growth. Mit einem Umsatz von 386,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025-2026 präsentiert sich 2CRSi SA als ein bedeutender Akteur im europäischen Markt für energieeffiziente Technologie, der seine Produkte global in Bereichen wie Data Center und Forschung vertreibt.