2CRSi weist Grizzly-Research-Vorwürfe zurück und bestätigt Realität seiner Geschäfte

2CRSi SA reagiert mit einer detaillierten Stellungnahme auf den kritischen Bericht von Grizzly Research. Das Unternehmen betont die Echtheit seiner operativen Tätigkeiten, die regelmäßige Finanzprüfung und erklärt die scheinbaren Widersprüche in der regionalen Umsatzverteilung. Zudem wird auf die Interessenlage des Short Sellers hingewiesen.

2CRSi SA hat auf den Bericht von Grizzly Research reagiert und weist die darin enthaltenen Vorwürfe entschieden zurück. Das Unternehmen betont, dass seine Geschäftstätigkeiten real und nachvollziehbar sind.

Die Produktion findet an mehreren Standorten in Frankreich, Großbritannien und den USA statt, zudem wird in Indien eine neue Fabrik vorbereitet. Die Finanzberichte werden ordnungsgemäß erstellt und von Ernst & Young geprüft. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsausschuss mit der Überprüfung der vorgebrachten Punkte beauftragt. Grizzly Research agiert als Short Seller und hatte zuvor eine Netto-Short-Position offengelegt.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Berichte oft eigene finanzielle Interessen verfolgen und dass die Verbreitung falscher Informationen den Markt manipulieren kann. Die kurzfristige Reaktion des Aktienkurses auf den Bericht ist keine Bestätigung für dessen Richtigkeit. Die vom Bericht als unstimmig bezeichneten Umsatzzahlen beziehen sich auf zwei unterschiedliche Darstellungen: die regionale Aufteilung nach Lieferziel (71% Asien) und die nach Rechnungsstellung (ca. 50% Nordamerika). Diese beiden Messgrößen sind nicht widersprüchlich.

Das Wachstum in den USA resultiert aus der Einführung von KI-Servern, der Erholung nach der Veräußerung von Boston Limited, dem Ausbau des Vertriebs in Kalifornien und der verbesserten Verfügbarkeit von Nvidia-Komponenten nach den US-Exportbeschränkungen. Der genannte Rahmenvertrag über 610 Millionen US-Dollar hat im betrachteten Geschäftsjahr keine Umsätze generiert. Das nordamerikanische Wachstum stammt von separaten, bereits gelieferten und bezahlten Aufträgen.

Die im Bericht erwähnte außergewöhnliche Rabattierung betraf eine pünktliche Lieferung vor Weihnachten 2024, die erst im Februar 2025 erfolgen konnte; der Rabatt diente als Entschädigung für die Verzögerung und zur Wahrung der Geschäftsbeziehung





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