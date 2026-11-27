Amazon reduziert am Black Friday praktische Helfer von Philips, die in jeden Haushalt gehören. Welche der zahlreichen Angebote lohnen sich wirklich?

Ob Airfryer, Wischmopp, Heizlüfter oder Dampfbügeleisen: Amazon reduziert am Black Friday praktische Helfer von Philips, die in jeden Haushalt gehören. Welche der zahlreichen Angebote lohnen sich wirklich?

Die Haushaltshelfer von Philips erfreuen sich bei Amazon zahlreicher Käufe und guter Bewertungen – kein Wunder, dass der Versandriese rund um den Black Friday 2026 die Preise gehörig senkt. Wir haben elf Highlights gefunden, bei denen Interessierte jetzt bedenkenlos zuschlagen können. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

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Die Philips Stacked Airfryer 4000 stapelt ihre beiden Garkörbe übereinander und benötigt dadurch deutlich weniger Stellfläche als reguläre Doppelkammer-Modelle – ideal für kleine Küchenzeilen! Mit insgesamt zehn Litern Fassungsvermögen, praktischen Sichtfenstern und einer Keramikbeschichtung eignet sich die Heißluftfritteuse auch für Mehrpersonenhaushalte und Familien. Laut Amazon wurde der Airfryer im letzten Monat über 3.000-mal verkauft.