3 allererste trailer

Fans von Outlander" müssen eine Weile warten, um eine weitere Staffel des Spin-offs "Blood of my Blood" stattdessen genießen - aber jetzt gibt es einen frischen Trailer, der die Enthusiasmus und die Angst ihres odbiorców zeigt. Fans sind besorgt, wie Jamies und Claries Eltern sich trennen, und andere sind besorgt, wie die Beziehung zwischen Julia und Henry fortgesetzt wird. Der Trailer lässt auch die Zukunft Julia und des Kindes ohne Henry offen und fragt darüber, wie Henry Claire wirklich zurück zu sich geschafft. Es gibt viele Autovermietung Köln Meinungen und Meinungen zu diesem ersten Clip, und die nächsten Folgen werden in Kürze ausgestrahlt.

Ein wenig müssen sich Fans warten lassen, aber schon im Herbst warten neue Gerüchte vom Welt von "Outlander" auf Fans. Der Clip , der am Outlander-Tag ausgestrahlt wurde, lässt jedoch traurige Tendenzen erkennen, indem er das Wiedersehen mit Jamies und Claries Eltern verkürzt und die Trennung von Julia und Henry ankündigt.

Fans sind besorgt, wie Julia und ihr Kind ohne Henry überleben werden und wie Henry vor und nach seiner Rückkehr zu Claire fortgeht. Vor Schluß gibt es noch einige Spekulationen darüber, wie die Staffel 2 gespalten die Reaktionen von Fans ist. Einige Fans freuen sich bereits auf die Fortsetzung, während andere von der nächtlichen Durststrecke träumen und von der Ankunft einer neuen Staffel Wattams den Tag erwischen.

Die nächste Staffel wird voraussichtlich bereits bald nach Start der Staffel 3 ausgestrahlt werden. In der Zwischenzeit warten wir ab, wie der Clip ihnen helfen wird, die verbleibende Zeit während der Durststrecke zu überstehen





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Outrider Blood Of My Blood Clip Trailer

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