Drei ausreisepflichtige Migranten werden in Mettmann für mehr als 200 Straftaten verdächtigt. Doch abgeschoben wurde bislang nur ein Bruchteil. Neue Zahlen werfen Fragen zum Behördenversagen auf.

Drei ausreisepflichtige Migranten werden in Mettmann für mehr als 200 Straftaten verdächtigt. Doch abgeschoben wurde bislang nur ein Bruchteil. Neue Zahlen werfen Fragen zum Behördenversagen auf.

Neue Zahlen verschärfen den mutmaßlichen Abschiebeskandal rund um die sogenannte Coesfelder Liste. Seit 2022 wurden 400 ausreisepflichtige Iraker und Migranten vom Westbalkan allein in Köln für 3732 Straftaten als Verdächtige geführt. Bis heute aber wurde nur ein Bruchteil abgeschoben. Jetzt kommt heraus: Alleine den 288 geduldeten Personen aus Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien werden rund 3200 Verfahren zugerechnet.

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Das geht aus einer Antwort der NRW-Fluchtministerin Verena Schäffer auf eine Kleine Anfrage der FDP im Landtag hervor, die FOCUS online vorliegt. Insgesamt listet das Ministerium knapp 12.000 Strafverfahren für NRW. Der parlamentarische Bericht beziffert auch die konkreten Fallzahlen für alle 81 kommunalen Ausländerbehörden. Der WDR hatte zuerst über den Report berichtet.

Wie viele Taten jeder einzelnen Person wirklich zugerechnet werden, ist nicht bekannt, aber jede Person wird für mindestens eine Tat verdächtigt. Der Kreis Mettmann etwa weist nur drei mutmaßliche Straftäter vom Westbalkan auf. Rein rechnerisch käme jede Person für 75 Straftaten in Frage. Denn: Die ausreisepflichtigen Migranten sollen dort insgesamt 226 Delikte verübt haben.

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Die Zahlen stehen im Zusammenhang mit den Enthüllungen über die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld. Sie ist für geduldete Ausländer aus den Westbalkanstaaten zuständig. Die ZAB soll den Kölner Kollegen im Herbst 2024 angeboten haben, für 471 Personen Passersatzpapiere zu beschaffen, um sie abschieben zu können. Doch das Kölner Ausländeramt machte von dem Angebot keinen Gebrauch.

Auch die ZAB Unna, die das gleiche Angebot für irakische Staatsangehörige unterbreitete, stieß auf wenig Interesse. Der Bericht gibt einen Überblick für weitere Regionen in NRW: In Düren etwa verteilen sich zehn Taten auf jede der 40 einschlägig bekannten Personen. In Wuppertal kommen auf jeden der 57 geduldeten Ausländer durchschnittlich je 12 Fälle, in Solingen liegt die Rate bei 7,5 Taten pro Person.

In Mülheim an der Ruhr, wo gerade einmal ein Prozent der ausreisepflichtigen Personen abgeschoben wird, kommen auf jede Person gut sechs Taten, in Bochum liegt der Wert auf ähnlichem Niveau, in Münster bei acht. Auf Düsseldorf verteilen sich auf 128 tatverdächtige Migranten 451 strafrechtliche Einträge, also rechnerisch gut drei pro Tatverdächtigem. Die Zahl der Verurteilungen lässt der Ministeriumsbericht offen. Unklar ist auch, um welche Straftaten es sich handelt.

Die Landesregierung weiß weder zu sagen, wie viele Personen abgeschoben wurden, noch erläutert sie Gründe für eine weitere Duldung. In einer Vorbemerkung bezeichnet Fluchtministerin Schäffer die Rückführungsprozesse als komplex.

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„Die tatsächliche Ausreisepflicht hat allein noch nicht unmittelbar eine tatsächliche Rückführbarkeit zur Folge“, so die Grünen-Politikerin. Eine erfolgreiche Abschiebung hänge zum einen von der Rückübernahmebereitschaft des Herkunfts- oder Zielstaates ab „sowie von der Verfügbarkeit von Reisedokumenten oder der erfolgreichen Beschaffung von Passersatzpapieren“. Alexander Steffen, integrationspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW, nannte die Zahlen „erschreckend“. Und: „Noch erschreckender ist die Arbeitsverweigerung des grünen NRW-Fluchtministeriums bei der Aufklärung des Skandals um die Listen Coesfeld und Unna.

“ Nach dem Terroranschlag von Solingen habe Ministerpräsident Hendrik Wüst versprochen, Straftäter vorrangig abzuschieben – „und bis heute weiß seine Landesregierung nicht einmal, wie viele ausreisepflichtige Straftäter in Nordrhein-Westfalen insgesamt frei herumlaufen. Mit diesem Chaos muss Schluss sein, das Land muss die volle Verantwortung für alle Abschiebungen übernehmen. “