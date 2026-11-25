Die US-Notenbank hat am Abend ihren regionalen Konjunkturbericht veröffentlicht. Im Beige Book wird über den Zustand der Wirtschaft in den einzelnen Notenbankdistrikten berichtet.

Die US-Wirtschaft ist in den vergangenen Wochen in den meisten Regionen leicht bis moderat gewachsen. Acht der zwölf Notenbankdistrikte meldeten zuletzt eine wirtschaftliche Expansion, in vier blieb die wirtschaftliche Aktivität weitgehend unverändert, wie es in dem am Mittwoch veröffentlichten Beige Book der US-Notenbank Fed heißt.

Im Oktober hatten noch neun Bezirke Wachstum gemeldet. Das Beige Book ist der regionale Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, der in der aktuellen Ausgabe auf Rückmeldungen bis zum 16. November basiert. Die von der Fed viel beachtete PCE-Kerninflation hat im Oktober stärker angezogen als erwartet.

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Zugleich wurde das US-Wachstum für das dritte Quartal deutlich nach oben revidiert. Zinserhöhungen bleiben damit wahrscheinlich und die US-Futures korrigieren vorbörslich weiter. Die Trump-Regierung hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter China und die EU. Sie wirft ihnen vor, industrielle Überkapazitäten zu fördern und den US-Handel zu belasten.

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In Bezug auf die EU soll aber die vereinbarte Zollobergrenze von 15 % eingehalten werden. Gold, Silber, Platin und Palladium im Fokus: Harald Weygand prüft die Charts, Nikolaus Barth stellt mögliche Anlagelösungen vor. Erfahre mehr im kostenlosen Webinar am 1. Dezember um 18 Uhr.