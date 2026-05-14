3 Boote mit über 45 Millionen Dollar Kokain gestoppt

Die US-Behörde hat berichtet, dass drei Boote mit über 6,085 Pfund Kokain, einem Wert von fast 45,8 Millionen Dollar, gestoppt wurden. Zwei Boote folgten den Anweisungen der Küstenwache, während ein drittes durch Schüsse auf den Antrieb manövrierunfähig gemacht wurde.

im Wert von über 61 Millionen Dollar aufgegriffen. Die drei Boote seien vor der Küste Kolumbien s abgefangen worden, teilte die Behörde mit. Allein die fast 2,8 Tonnen Kokain an Bord haben demnach einen Wert von über 45 Millionen Dollar (39 Millionen Euro).

Zwei Boote hätten den Befehlen der Küstenwache Folge geleistet, ein drittes sei durch Schüsse auf den Antrieb manövrierunfähig gemacht worden. Die mutmaßlichen Drogenschmuggler seien daraufhin ins Wasser gesprungen und von der Crew des Helikopters gerettet worden. Wie die Küstenwache weiter mitteilte, wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt. Ein veröffentlichtes Video mit mutmaßlichen Aufnahmen des Einsatzes zeigte zum Schluss drei brennende Boote





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