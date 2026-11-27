Einen Monat nach dem Wahlschock an der Börse beruft Präsident Lula den Bradesco-Verwaltungsratschef Luiz Carlos Trabuco zum Finanzminister. Die Märkte feiern. Das tiefe Haushaltsloch muss der Banker erst noch schließen.

Vor zwölf Jahren schlug Luiz Carlos Trabuco das Amt noch aus. Als Dilma Rousseff ihm 2014 das Finanzministerium antrug, blieb der Bankier bei Bradesco und empfahl stattdessen Joaquim Levy.

Jetzt hat er zugesagt. Am Donnerstagabend bestätigte der Präsidentenpalast, dass der 75-jährige Verwaltungsratschef der zweitgrößten Privatbank des Landes mit Beginn von Lulas vierter Amtszeit im Januar 2027 das Ministerium übernimmt. Die Personalie ist ein Signal an eine Adresse, die Lula zuletzt gründlich verschreckt hat. Sein überraschender Sieg in der Stichwahl am 25.

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Oktober über Flávio Bolsonaro, den Favoriten der Investoren, löste einen Ausverkauf aus, wie ihn Brasilien selten aus innenpolitischen Gründen erlebt hat. Am ersten Handelstag nach der Wahl brach der Ibovespa um 14 % ein, binnen einer Woche summierte sich das Minus auf 18 %. Der Dollar verteuerte sich im selben Zeitraum um gut 9 %. Nach zwei Prognosesenkungen und einem Kurssturz kappt Rheinmetall seine Umsatzambition für 2030 auf 33 bis 37 Mrd.