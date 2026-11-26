UniCredit hat nun alle Genehmigungen für die Übernahme der Commerzbank erhalten und verlangt die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Neun von zehn Aktionärsvertretern im Aufsichtsrat sollen gehen.

Die italienische Großbank UniCredit hat bei der Commerzbank die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung beantragt. Ziel ist eine weitgehende Neubesetzung der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats. Zugleich teilte die italienische Großbank am Donnerstag mit, dass die polnische Finanzaufsicht KNF als letzte zuständige Behörde der Übernahme zugestimmt habe.

Zuvor hatten bereits die EU-Kommission und die US-Notenbank Fed grünes Licht gegeben. SpaceX darf bis zu 1 Mio. Rechenmodule in die Erdumlaufbahn schießen, wie die US-Kommunikationsbehörde FCC entschieden hat. Unterdessen soll jedes Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien geschenkt bekommen.

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Die US-Notenbank hat am Abend ihren regionalen Konjunkturbericht veröffentlicht. Im Beige Book wird über den Zustand der Wirtschaft in den einzelnen Notenbankdistrikten berichtet. Bei den Baader Trading Charity Weeks vom 14.11. –11.12.2026 spendet die Baader Bank 15 Cent je qualifiziertem Trade ab EUR 500 an BILD hilft e. V. „Ein Herz für Kinder“.