Die Kursexplosion am Montag lässt die vergangene Woche fast vergessen. Sie zeigt vor allem Volatilität und mit dem kurzfristigen Rebound ist die Unsicherheit noch nicht vorüber. Machen defensive Werte in einem solchen Umfeld Sinn?

Wer in seinem Depot eine hohe Konzentration an Technologieaktien hat, konnte in der vergangenen Woche gleich 10 % verlieren und innerhalb eines Tages am Montag viel davon zurückgewinnen.

Wer eine sehr defensive Ausrichtung hatte, konnte sich gelassen zurücklehnen und am Freitag sogar Kursgewinne erzielen. Eine Achterbahnfahrt gab es nicht. Der Sektorindex für nichtzyklische Konsumgüter legte fast 1 % zu. Das ist nicht ungewöhnlich.

Also read Heute Abend im TV: Die blutige Fortsetzung eines der besten Sci-Fi-Actioner aller Zeiten

Scheuen Anleger Risiken, wird in defensive Aktien umgeschichtet. In Stresssituationen für den Markt kommt es daher zu einer merklichen Outperformance defensiver Werte. Die Korrektur hat zwar erst vor wenigen Wochen begonnen und ist mit Glück Geschichte, doch bereits davor stagnierten die Kurse monatelang. Beides zusammen hat die Bewertung deutlich fallen lassen.

Advertisement

Wie steht der US-Markt jetzt im Vergleich zum Rest der Welt da? Die Begründung für die Korrektur ist nicht stimmig. Ja, die Korrektur hängt mit dem KI-Thema zusammen. Die Frage ist allerdings, wie genau.

Die Angst vor einem Ende des KI-Booms ist es nicht direkt. Eröffne Dein Depot bei Smartbroker+ und sichere Dir folgende Benefits: 90 Tage Freetrades, 30 EUR Aktientanteil von Anthropic, und 3 Monate stock3 Ultimate gratis.