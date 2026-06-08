3. Film Tenniscup Munich: Prominente sammeln 64.500 Euro für Kinderlachen und Kinderhospiz

Beim 3. Film Tenniscup Munich kamen zahlreiche Prominente zusammen, um durch Tennisspielen und eine Charity Challenge Spenden für benachteiligte Kinder zu sammeln. Der Erlös von rund 64.500 Euro geht an den Verein Kinderlachen e.V. und die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München.

Der Filmproduzent und Medienmanager Martin Krug lud Anfang Juni zum dritten Mal zum Film Tenniscup Munich ein. Das hochkarätige Doppel-Tennisturnier und die parallel stattfindende Gaudi-Challenge fanden auf der Anlage des MTTC Iphitos e.

V. in München statt, einer der schönsten Tennisanlagen Deutschlands. Der gesamte Event stand erneut im Zeichen der Charity, mit dem Ziel, Kindern zu helfen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Der Erlös in Höhe von rund 64.500 Euro kommt dem Verein Kinderlachen e. V. und erstmals auch der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München zugute.

Unter den rund 200 Gästen befand sich das Who's Who der deutschen Medienlandschaft, darunter Schauspieler Sky Du Mont, Comedian Oliver Pocher, Schauspieler Mark Keller mit seinen Söhnen Aaron und Joshua, Sängerin Joelina Drews, die Schauspielerinnen Jenny Elvers, Eva Habermann und Mariella Ahrens, Radiolegende Fritz Egner sowie die Schauspieler Antoine Monot und Sven Martinek. Auch Schauspielerin Debby Hill, die Schauspieler Ben Blaskovic und Benjamin Heinrich, Skisprung-Legende Sven Hannawald, Star-Tenor Tobey Wilson, Schauspielerin Nicole Belstler-Böttcher, die Model-Zwillinge Nina und Julia Meise, Schauspieler Manou Lubowski, Verena Ofarim mit Schwester Tanja, Frédéric Prinz von Anhalt sowie Mediziner Dr. Oskar Oehling mit Frau Sandra nahmen teil.

Martin Krug selbst war mit seiner Partnerin Martina Nicia angereist; seine Tochter Annabelle kam mit ihrem Sohn Ben aus Stuttgart, nur Tochter Lilly konnte nicht dabei sein, da sie ihren 25. Geburtstag in Südfrankreich feierte. Bereits ab 10 Uhr bestritten 60 tennisbegeisterte Gäste das Doppel-Turnier. Wer weniger Tenniserfahrung hatte, versuchte sich bei der beliebten Charity Challenge mit Golf-Putten, Basketball-Korbwurf und Dart.

Am Abend fand die große Charity-Night (Dresscode: Black) mit Siegerehrung im Hotel Marriott City West statt. Oliver Pocher, langjähriger Botschafter von Kinderlachen, nahm bereits zum dritten Mal teil und betonte, dass er aus Freundschaft zu Martin Krug und für den guten Zweck kommt. Pocher spielt selbst Tennis seit seiner Kindheit und ist beeinflusst von Boris Becker; wegen der French Open konnte er den Abend nicht komplett bleiben. Seinen Kindern macht er den Sport schmackhaft, Profis werden aber keine.

Überraschend wurde Pocher von Krug mit einem Ehren-Award ausgezeichnet. Auch Sky Du Mont, der selbst nicht mitspielte, zeigte sich begeistert: Er liebe Tennis, spiele aber nicht mehr selbst und engagiere sich dennoch gerne für Kinder in Not. Der 79-Jährige, der demnächst 80 wird, hält sich mit regelmäßigem Fitness Training fit.

Mark Keller, der mit seinen Tennisspieler-Söhnen angereist war, ist seit 40 Jahren mit Krug befreundet und war bereits vor zwei Jahren dabei; beruflich bedingt konnte er vorher nicht trainieren, freute sich aber dennoch auf gute Matches





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