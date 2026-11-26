Im August warnte Barclays vor einem Ausverkauf bei KI-Aktien und behielt recht. Nach den massiven Kursverlusten signalisiert das quantitative Modell der britischen Großbank nun eine kurzfristige Kaufgelegenheit. Am Kreditmarkt verschärft sich die Lage allerdings weiter.

Alexander Altmann gehört zu den Strategen an der Wall Street, die bereits im Sommer vor erheblichen Risiken des KI-Booms warnten. Inzwischen hält der weltweit für taktische Aktienstrategien zuständige Barclays-Stratege eine kräftige Erholung der zwischenzeitlich massiv unter Druck geratenen Aktien für möglich.

Im Gespräch mit Bloomberg erläutert Altmann, warum er inzwischen kurzfristig auf steigende Kurse setzt, obwohl die Gründe für seine ursprünglich pessimistische Einschätzung der KI-Branche unverändert bestehen. Seit dem Rekordhoch im Januar hat Silber rund zwei Drittel seines Wertes verloren. Dabei übersteigt die weltweite Nachfrage seit Jahren das laufende Angebot. Hat sich die fundamentale Lage tatsächlich derart verschlechtert?

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