3. Liga 2024/25: Alle Infos zur Übertragung und den wichtigsten Terminen

Die 3. Liga startet in die neue Saison mit einigen Veränderungen. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung der Spiele im Free-TV und Stream sowie die wichtigsten Termine der Saison 2024/25.

Die 3. Liga startet in der Saison 2024/25 mit einigen Veränderungen. Hansa Rostock, VfL Osnabrück und der SV Wehen steigen aus der 2. Bundesliga ab und müssen in der 3. Liga ihr Können wieder unter Beweis stellen. Für die Aufsteiger VfB Stuttgart II, Alemannia Aachen und Energie Cottbus ist die 3. Liga dagegen eine Chance, um sich neu zu etablieren. Die Saison beginnt am 2. August 2024 und verspricht spannende Begegnungen.Wo man die Spiele der 3.

Liga live verfolgen kann, hat sich im Vergleich zur letzten Saison nicht viel geändert. Der Streamingdienst DAZN hat erneut die Übertragungsrechte an sich gezogen und wird alle 380 Spiele live übertragen. Kunden mit bestehenden Abonnements zahlen für das kostenpflichtige Angebot im Jahresabo 7,95 Euro oder im Monatsabo 12,95 Euro. Neukunden erhalten zusätzlich eine Konferenz zu den Spielen an. Auch im Free-TV müssen Fußballfans nicht auf die 3. Liga verzichten. Die Sender der ARD und der ZDF übertragen pro Spieltag zwei Partien live. Insgesamt sind damit 68 der 380 Spiele der Saison 24/25 frei im TV empfangbar.Die Saison 2024/25 läuft vom 2. August 2024 bis zum 27. Mai 2025 und wird wie gewohnt freitags, samstags und sonntags gespielt. Eine Winterpause gibt es vom 22. Dezember 2024 bis zum 17. Januar 2025. Im folgenden ein Überblick über die wichtigsten Termine: 2. August 2024: Saisonstart, 22. Dezember 2024 bis 17. Januar 2025: Winterpause, 27. Mai 2025: Saisonende.





